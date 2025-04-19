MLB》山本由伸登上國聯防禦率王 道奇教頭讚國聯最佳投手

山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投，飆出10次三振，幫助道奇在客場以3比0完封遊騎兵。山本由伸目前以防禦率0.93暫居國家聯盟防禦率王。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，山本是目前國聯最好的投手。

山本由伸今天主投7局被敲5安，賞10次三振，沒有投出任何1次保送，摘得本季第3勝。山本由伸本季5場先發，防禦率僅0.93是全國聯最佳，力壓紅人火球男格林（Hunter Greene）的防禦率0.98。此外，山本由伸連續21局0自責分、近期連18局0失分。

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羅伯斯賽後稱讚山本由伸的表現，「面對一支強隊、很棒的打線，他靈活運用各種球路，把自己提升到另一個層次，他的表現非常精采，看他投球是一種享受。」

山本由伸此戰7局0失分優質好投，力壓遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom）7局失1分的表現。這讓羅伯斯讚賞，「他的自信心，是真的。我認為他對每一個投球，每次出手都充滿信念。」

羅伯斯提到，「我認為（山本）他是現在國聯最佳的投手，海盜王牌史基斯（Paul Skenes）也非常棒，所以這沒有任何不尊敬。」

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