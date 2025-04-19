NBA》A.戴維斯轟40分無用 灰熊打爆獨行俠挺進季後賽

灰熊挺進季後賽。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰熊今在附加賽迎戰獨行俠，即便A.戴維斯（Anthony Davis）轟下40分，繳出他轉隊後最高得分紀錄，但獨木難撐大廈，最終曼菲斯大軍靠著多點開花的進攻，以120：106擊敗獨行俠，成功挺進季後賽，將以第8種子的身分在首輪對決雷霆。

這季例行賽排名第7的灰熊，附加賽首戰不敵勇士，今天將和在附加賽首戰擊敗國王的獨行俠搶西部第8種子的位置。

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灰熊開賽打出9：3攻勢，當家一哥莫蘭特（Ja Morant）帶著腳傷上陣，還起飛上演灌籃秀，讓主場球迷陷入瘋狂，灰熊在首節一度擴大到21分領先。

莫蘭特在上半場包辦16分，加上巴恩（Desmond Bane）15分，半場打完灰熊暫時以66：49領先；獨行俠方面，A.戴維斯（Anthony Davis）一人砍下22分，但其他隊友表現乏善可陳，打得相當艱辛。

獨行俠在第3節打出9：2攻勢展開反撲，加上灰熊失誤連連，雙方回到個位數差距，隨後庫查爾（John Konchar）飆進三分球助隊止血。讓獨行俠更雪上加霜的是，戴維斯在末節出現腿傷，暫時退場休息後雖然回到場上，但已無法正常跑動，也無力幫球隊逆轉戰局。

灰熊今天6人得分上雙，傑克森（Jaren Jackson Jr.）繳出全隊最高24分，莫蘭特貢獻22分、9助攻，巴恩也拿下22分、9助攻。獨行俠方面，戴維斯繳出全場最高40分、9籃板，K.湯普森（Klay Thompson）18分次之。

A.戴維斯。（路透）

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