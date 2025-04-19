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第七屆台電盃排球賽開打！南部41隊578位國小選手競技

2025/04/19 12:22

第七屆台電盃排球賽開打！南部41隊578位國小選手競技。（台電提供）第七屆台電盃排球賽開打！南部41隊578位國小選手競技。（台電提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕第七屆台電盃排球錦標賽於今、明兩天在屏東縣立明正國中體育館舉行，共有來自屏東、高雄及台南地區的41支國小排球隊、578位小選手參加，今天舉行開幕式，台電副總經理蔡志孟表示，台電公司深耕地方培育台灣選手，讓熱愛體育的種子在南部土地上深耕發芽，旗下有6支企業球隊，其中男排與女排戰績輝煌，為台灣頂尖球隊。

總經理蔡志孟在開幕典禮中指出，台電公司自107年首辦「第一屆台電盃錦標賽」以來，年年擴大參賽規模，成效卓著，深受南部學校與家長支持，今年賽事除了延續高屏地區，更邀請臺南隊伍共同參與，讓賽事更具競爭性與觀賞性。

這次參賽隊伍中，來自屏東縣霧臺國小排球隊，全校不到70名學生，從中挑選男、女排球隊共36人，隊員們身高最高150幾公分、最矮僅有103公分，這群小球員有著不服輸的個性，克服身材劣勢，展現協調性與極佳爆發力，成軍不到10年即在國內外賽事屢獲佳績，代表國家參加保加利亞Ｕ12世界青少年排球賽更勇奪冠軍，格外受到矚目，比賽一開打，競爭激烈，選手展現平日勤奮訓練的成果，讓現場的家長與觀眾高喊加油，場面熱烈，

「台電盃」被視為國小排球最高殿堂「中華盃」的前哨戰，備受排壇矚目，透過這樣的競賽，發掘未來排壇新星，讓熱愛排球的種子在南部土地上深耕發芽，持續茁壯。

第七屆台電盃排球賽開打，南部41隊578位國小選手參加競技。（台電提供）第七屆台電盃排球賽開打，南部41隊578位國小選手參加競技。（台電提供）

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