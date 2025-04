MLB》強碰「地表最強投」摘勝 山本由伸：一次錯誤都不能發生

山本由伸。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投,飆出10次三振,幫助道奇在客場以3比0完封遊騎兵。山本由伸的優質內容,比下遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆(Jacob deGrom)7局失1分的表現,讓山本賽後坦言,這場是以盡可能一次錯誤都不能出現的心態來對決。

山本由伸今主投7局狂飆10次三振,被敲5安無失分,山本由伸收下本季第3勝,並以防禦率0.93登上國家聯盟防禦率王。

請繼續往下閱讀...

日媒《產經體育》報導,山本由伸表示,認為自己能投滿7局,是一件非常好的事情。對於首次對決大聯盟頂尖強投德葛隆,山本表示,「能和這麼棒的投手交鋒,我感到非常開心,因此更加集中精神,避免任何一個失誤出現,專心投每一顆球。」

山本由伸認為,由於比賽是以1比0的狀況下進行,任何一個小失誤都可能立即被逆轉,「所以我每一局都提醒自己要更加集中精神,不讓那種狀況發生,帶著這樣的心態站上投手丘。」

山本由伸指出,「我覺得自己的控球不錯,就算連續丟壞球,也能冷靜地把球投進好球帶,而且這場比賽沒有投出保送,我認為這一點非常好。」

Yoshinobu Yamamoto now has a 0.93 ERA on the season. pic.twitter.com/WrrylAbxYE