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MLB》強碰「地表最強投」摘勝 山本由伸：一次錯誤都不能發生

2025/04/19 13:53

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投，飆出10次三振，幫助道奇在客場以3比0完封遊騎兵。山本由伸的優質內容，比下遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom）7局失1分的表現，讓山本賽後坦言，這場是以盡可能一次錯誤都不能出現的心態來對決。

山本由伸今主投7局狂飆10次三振，被敲5安無失分，山本由伸收下本季第3勝，並以防禦率0.93登上國家聯盟防禦率王。

日媒《產經體育》報導，山本由伸表示，認為自己能投滿7局，是一件非常好的事情。對於首次對決大聯盟頂尖強投德葛隆，山本表示，「能和這麼棒的投手交鋒，我感到非常開心，因此更加集中精神，避免任何一個失誤出現，專心投每一顆球。」

山本由伸認為，由於比賽是以1比0的狀況下進行，任何一個小失誤都可能立即被逆轉，「所以我每一局都提醒自己要更加集中精神，不讓那種狀況發生，帶著這樣的心態站上投手丘。」

山本由伸指出，「我覺得自己的控球不錯，就算連續丟壞球，也能冷靜地把球投進好球帶，而且這場比賽沒有投出保送，我認為這一點非常好。」

德葛隆。（法新社）德葛隆。（法新社）

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