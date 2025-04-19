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MLB》李政厚雙安+三度上壘無用 巨人遭天使完封、近4戰吞3敗

2025/04/19 14:51

李政厚。（路透）李政厚。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天單場2安，但巨人打現全場僅4支安打，最後在客場以0比2遭洛杉磯天使完封。巨人吞近4戰第3敗，目前以13勝7敗排國家聯盟西區第三。

李政厚首局敲一壘安打，第3局也敲一壘安打，全場3支2、另選到1次保送。李政厚本季出賽19場，共72打數敲26安，有3轟、14分打點，打擊率3成61，整體攻擊指數為1.073。

天使打線全場也只有5支安打，其中有3安集中在第二局，而且都是二壘安打。剛歸隊的天使游擊手內托（Zach Neto）敲帶有1分打點的二壘安打，加上巨人明興三壘手查普曼（Matt Chapman）發生守備失誤再掉1分，天使靠著這2分贏得比賽。

巨人王牌韋伯（Logan Webb）主投6局被敲4安，失掉2分1分自責，賞12次三振，吞本季首敗，賽後防禦率為2.40。

天使左投安德森（Tyler Anderson）主投6局僅被敲3安無失分，賞6次三振、丟2次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為2.08。天使終結者簡森（Kenley Jansen）後援1局無失分，摘本季第5次救援成功。

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

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