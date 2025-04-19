MLB》山本由伸7局10K好投 開轟的艾德曼：不想在打擊區碰到他

山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投，飆出10次三振，幫助道奇在客場以3比0完封遊騎兵。此戰首局開轟的韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）讚賞山本，「由伸再次展現王牌般的投球，他今年的投球太精彩了。我可不想站在打擊區面對他。」

山本由伸今主投7局狂飆10次三振，被敲5安無失分，山本由伸收下本季第3勝，並以防禦率0.93登上國家聯盟防禦率王。此戰山本共用102球，其中有31顆指叉球、30顆四縫線速球，22顆曲球，8顆滑球，7顆伸卡球，4顆卡特球，最快丟到96.2英哩（約154.8公里），製造20次揮空是生涯單場新高。

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由於大谷翔平請陪產假缺陣，艾德曼扛起道奇開路先鋒角色，首局就轟出陽春砲，本季第7轟出爐，與費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯最多。

艾德曼賽後讚賞山本由伸的投球表現，「他是一個有使命感的人，他幾乎是無法阻擋，站在他身後守備真的很有趣，因為你幾乎知道每次他都能投出什麼樣的內容。今天碰上一條很好的打線，仍交出7局無失分的表現。他們陣中有許多非常具有天賦的選手，也有很多強打者，但他（山本）讓他們看起來一點辦法都沒有，真的很不可思議。」

「他有太多方法在球數上領先打者。」艾德曼說，「他可以丟一顆曲球，也可以精準丟一顆速球。他有很多方式能把球數要回來，而且一旦取得球數領先，他有許多球路可以解決打者。」

Yoshinobu Yamamoto now has a 0.93 ERA on the season. pic.twitter.com/WrrylAbxYE — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） April 19, 2025

艾德曼。（法新社）

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