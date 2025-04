MLB》山本由伸7局10K好投 開轟的艾德曼：不想在打擊區碰到他

山本由伸。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投,飆出10次三振,幫助道奇在客場以3比0完封遊騎兵。此戰首局開轟的韓裔工具人艾德曼(Tommy Edman)讚賞山本,「由伸再次展現王牌般的投球,他今年的投球太精彩了。我可不想站在打擊區面對他。」

山本由伸今主投7局狂飆10次三振,被敲5安無失分,山本由伸收下本季第3勝,並以防禦率0.93登上國家聯盟防禦率王。此戰山本共用102球,其中有31顆指叉球、30顆四縫線速球,22顆曲球,8顆滑球,7顆伸卡球,4顆卡特球,最快丟到96.2英哩(約154.8公里),製造20次揮空是生涯單場新高。

由於大谷翔平請陪產假缺陣,艾德曼扛起道奇開路先鋒角色,首局就轟出陽春砲,本季第7轟出爐,與費城人強打史瓦伯(Kyle Schwarber)並列國聯最多。

艾德曼賽後讚賞山本由伸的投球表現,「他是一個有使命感的人,他幾乎是無法阻擋,站在他身後守備真的很有趣,因為你幾乎知道每次他都能投出什麼樣的內容。今天碰上一條很好的打線,仍交出7局無失分的表現。他們陣中有許多非常具有天賦的選手,也有很多強打者,但他(山本)讓他們看起來一點辦法都沒有,真的很不可思議。」

「他有太多方法在球數上領先打者。」艾德曼說,「他可以丟一顆曲球,也可以精準丟一顆速球。他有很多方式能把球數要回來,而且一旦取得球數領先,他有許多球路可以解決打者。」

Yoshinobu Yamamoto now has a 0.93 ERA on the season. pic.twitter.com/WrrylAbxYE