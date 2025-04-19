TPBL》馬建豪被趕出場仍繳22分 夢想家輕取特攻中止3連敗

馬建豪。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕福爾摩沙夢想家今天作客中信特攻，貝奇繳出全隊最高25分，馬建豪雖砍下22分，但因為吞下1次技術犯規、1次違反運動精神犯規，遭驅逐出場，夢想家仍以113：95終止3連敗。

例行賽進入尾聲，賽前排名第2的夢想家和第3的高雄海神只有1場勝差，而第4名的特攻僅落後海神0.5場勝差，每場比賽勝負都會直接影響排名。

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夢想家今天開賽一路保持領先，特攻次節一度靠著謝亞軒三分球追到個位數落後，未料夢想家迅速反擊，霍爾曼三分球，加上吳家駿上籃得分，再度將領先擴大到雙位數差距，半場打完夢想家暫時以48：38領先。

霍爾曼。（TPBL提供）

特攻上半場團隊命中率只有27.5%，第3節一度落後超過20分，但在該節尾聲靠著飛馳連續三分球命中，稍微縮小差距。第4節還剩8分26秒時，馬建豪吞下違反運動精神犯規，加上先前他和奈森爆發口角被判技術犯規，遭驅逐出場。

特攻在飛馳、黃泓瀚連續得分帶領下，一度縮小差距，隨後吳家駿連拿4分，澆熄對方反撲氣勢，也順利把勝利收進口袋，終止近期連敗。

夢想家今天5人得分上雙，貝奇拿下25分、14籃板，馬建豪拿下22分、5籃板，霍爾曼進帳18分。特攻方面，飛馳飆出全場最高37分、7籃板，謝亞軒、克力斯都繳出12分。

貝奇。（TPBL提供）

施晉堯。（TPBL提供）

謝亞軒。（TPBL提供）

林韋翰。（TPBL提供）

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