中職》打擊五冠王下二軍 林立：棒球是9個人在比賽

樂天桃猿林立。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林立今年開季出賽13場就包辦打擊五冠王，近況正好時卻因為跑壘受傷必須下二軍休養，他表示，或許是自己太固執，但棒球是9個人在比賽，球隊不會因為他暫時不在一軍就被影響。

林立昨役首打席擊出外野飛球，4局下率先選到保送，隨林子偉犧牲觸擊送上二壘後，趁林泓育獲保送盜上三壘，卻不慎扭傷左腳踝，他表示，當時比數還是0：0，他很想多推進1個壘包，再跑回本壘幫球隊得分，「或許是我太固執了，其實也可以不跑的。」

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林立一度退場接受治療又回到場上，致使比賽中斷幾分鐘，統一獅洋投梅賽斯在恢復比賽後，連續解決廖健富、梁家榮化解兩人在壘的最大危機，他認為，或許因為他的傷停太久，讓原本不穩的梅賽斯得到喘息的空間，致使球隊錯失不錯的得分機會。

林立表示，棒球是9個人在比賽，加上DH是10個人，球隊不會因為他要下二軍一段時間就受到影響，「或許我不在，搞不好球隊反而會贏。」

總教練古久保健二指出，基於保險起見，球隊會再安排林立前往醫院接受進一步檢查，全隊在林立缺陣期間要共同cover，「不管攻擊或守備，不要說是特定的某幾個人，休息室裡的每個人都很重要。」

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