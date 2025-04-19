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全中運擊劍》明日之星16歲陳秉濬 升高中就奪個人銳劍金牌

2025/04/19 17:37

台北中正高中高一小將陳秉濬（右），今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）台北中正高中高一小將陳秉濬（右），今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕從小就深深喜愛擊劍的台北中正高中高一小將陳秉濬，今日在全中運高男組擊劍個人銳劍金牌賽，以15：14逆轉勝高三學長林哲群，拿下升上高中的首面全中運金牌。

陳秉濬是亞洲青少年年度冠軍，也是今年亞洲青年錦標賽團體銅牌成員，林哲群則是亞青個人賽銅牌。學長、學弟今天在金牌賽狹路相逢，賽事激烈程度讓場邊觀眾、工作人員都不停驚呼，陳秉濬克服7：12落後完成逆轉，他是去年國男組金牌，如今升上高中拿金牌，他期許自己能在高中組完成3連霸壯舉。

16歲的陳秉濬透露，他原本最早是打桌球，不過國小擊劍教練看他協調、爆發力都不錯，就邀他加入擊劍隊，「我也覺得擊劍很帥！」

不僅如此，陳秉濬很快就展現天份，在國小五年級越級跟中正高中擊劍隊學長們訓練，他笑說，「我很喜歡這樣的感覺，不斷挑戰比我大的人，可以讓自己變得更強。」

台北中正高中高一小將陳秉濬（左），今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）台北中正高中高一小將陳秉濬（左），今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）

在教練李俊徵眼中陳秉濬是「比賽型選手」，且場面越大就越嗨，李俊徵笑說，「身為教練的就必須適時拉他一下，不然有時還會嗨過頭。」

陳秉濬自認就是不會怯場，因為自己真的很想變得更強，日前才參加世青挑戰過不少歐美高手，再來會持續精進自己，且按照教練團的規劃，陳秉濬主戰場將是青年賽事，也會挑戰成人級舞台，陳秉濬也已迫不及待接受這樣的安排。

台北中正高中高一小將陳秉濬，今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）台北中正高中高一小將陳秉濬，今奪下全中運高男組擊劍個人銳劍金牌。（記者林岳甫攝）

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