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TPBL》馬建豪防守飛馳前先找林俊吉練習 和主帥「激烈溝通」有原因

2025/04/19 17:55

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕福爾摩沙夢想家今天以113：95擊敗中信特攻，中止3連敗。馬建豪即便因吞下1次技術犯規和違犯運動精神犯規被驅逐出場，他仍繳出全隊次高的22分。對於今天被安排防守對方洋將飛馳，他透露，賽前特別找教練溝通，在隊內訓練時找身高和飛馳相仿的林俊吉練習，收到不錯成效。

馬建豪今天被賦予安排特攻得分能力勁爆的洋將飛馳，小馬表示，這禮拜練球前有主動找教練溝通，「本來訓練我都跟阿吉（林俊吉）同組，這週希望教練把我放到另一組去守阿吉，這是幫助我自己，也幫助阿吉。」小馬提到，其實平常不會守到身高差這麼多的球員，這對他來說很有幫助。

皮爾曼表示，季初時曾和馬建豪談過，他在團隊內設定，不只是能進攻也要成為防守最優秀的球員，「我希望他去防守對方最好的球員，所以我會給他更多責任，希望他可以快速成長。」

今天在上半場時馬建豪一度和教練皮爾曼有「激烈溝通」，小馬解釋，「他跟每個人溝通方式不太一樣，我們比較屬於美式的，每次這樣溝通完之後我都會更好，沒有什麼好擔心的。」

皮爾曼解釋，「馬建豪是非常有天賦的球員，因為我知道他的能力到哪裡，可以繼續往前邁進，我必須督促他，讓他往另一個等級前進。」

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