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中職》許哲晏開轟有原因 在陳傑憲背後吸氣

2025/04/19 18:05

統一獅許哲晏。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅許哲晏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕許哲晏昨在對樂天桃猿5局上擊出陽春彈，不僅開啟統一獅灌進致勝3分大局，也是他的本季首轟、生涯第2轟，他透露，最近狀況其實有點低迷，逐漸找到擊球感覺除了與教練團討論揮棒機制，最主要的動作是在陳傑憲背後吸氣。

許哲晏去年出賽第25場才擊出生涯首轟，整季也就這麼1發，昨天是他今年第7場出賽，就成為獅隊開季第7位擊出全壘打的球員，獅隊截至今天賽前完成15場出現12轟，剛好是戰績前4名其他3隊中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹的總和。

許哲晏指出，最近狀況其實有點低迷，因為前6場只擊出2安，前幾天還與教練團討論揮棒機制，希望找到正確的擊球感覺，昨役5局上只是打到設定的位置，很意外會變成全壘打，最開心是幫助球隊先馳得點。

許哲晏透露，最近打擊前有個特殊動作，就是在陳傑憲背後吸氣，「在台南的那場，集合時我剛好站在傑憲後面，想說吸一下隊長的氣，看打擊能不能強一點，不然我上場都只帶手套，沒帶棒子，他不太會流汗，聞起來香香的。」

許哲晏今年才打7場，全壘打產量就追平去年全季，但他自認不是長打型選手，穩定擊球、幫助球隊上壘才是他的工作，「長打就交給中心棒次的安可、金龍他們，我們就是適時一擊。」

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