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全中運輕艇》去年沒拿金牌！劉宇迪捲土重來摘國男K1 1000公尺金牌

2025/04/19 18:08

南港高中國中部劉宇迪，去年首次參賽卻無緣站上頒獎台，今年捲土重來以4分29秒57摘下輕艇競速國男組K1 1000公尺金牌。（全中運提供）南港高中國中部劉宇迪，去年首次參賽卻無緣站上頒獎台，今年捲土重來以4分29秒57摘下輕艇競速國男組K1 1000公尺金牌。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕國小就開始練輕艇的北市南港高中國中部選手劉宇迪，去年首次參賽卻無緣站上全中運頒獎台，今年則捲土重來，他今天以4分29秒57摘下輕艇競速國男組K1 1000公尺金牌。

劉宇迪是來自北峰國小的選手，也是輕艇協會副秘書長劉昌鴻的子弟兵。劉昌鴻透露，劉宇迪國小就很負責，幾乎都不用講就會把所有事情做好，再來是他對輕艇真的很有興趣，最後的關鍵當然是家人都願意給予支持。

正因為劉宇迪擁有絕佳的條件，劉昌鴻當初就推薦劉宇迪前往南港高中，接受更專業的訓練。不過，劉宇迪去年全中運卻無緣獎牌，還好他沒有失志，反而更加努力讓自己變得更強，今天也成功一圓金牌夢。

劉昌鴻表示，劉宇迪跟去年在亞青奪下銀牌的謝家承都有相同特質，兩人未來都有機會闖出一片天。至於謝家承今天也在高男組輕艇競速K1 1000公尺奪金，兩人在全中運後都會參加今年亞青賽事，累積更多大賽經驗。

南港高中國中部劉宇迪，去年首次參賽卻無緣站上頒獎台，今年捲土重來以4分29秒57摘下輕艇競速國男組K1 1000公尺金牌。（全中運提供）南港高中國中部劉宇迪，去年首次參賽卻無緣站上頒獎台，今年捲土重來以4分29秒57摘下輕艇競速國男組K1 1000公尺金牌。（全中運提供）

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