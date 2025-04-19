中職》艾速特強勢壓制猛龍 台鋼近5戰奪4勝甩開富邦

台鋼雄鷹先發洋投艾速特。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天靠洋投艾速特繳8局失1分優質先發，加上打線蠶食分數，最終台鋼就以3：1擊敗味全龍，近5戰台鋼拿下4勝，和近況低迷的富邦悍將逐漸拉開勝差，目前台鋼戰績7勝8敗暫居第4名，從去年至今龍鷹兩隊交手28場，各取得14勝14敗平分秋色。

此役2局下曾昱磬轟陽春砲，本季第2轟出爐，也終結個人連17打數0安打乾旱期，6局下曾子祐敲安再靠隊友滾地球進佔二壘，張肇元選到保送形成兩出局一、三壘有人，杜家明適時安打進帳1分打點，台鋼取得2：0領先。

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7局上龍隊靠劉基鴻陽春砲拉近比分，這也是他連兩天開轟，本季第2轟出爐，下個半局台鋼立即反攻，郭阜林二壘安打，生涯首度先發蹲捕的陳致嘉適時安打添得1分，龍隊反撲無力落敗，台鋼王博玄、杜家明先後發動盜壘都成功，2戰6盜全數得手。

艾速特表現威風八面，先發8局用96球被敲4安挨1轟，飆8K無保送只失1分拿下本季第2勝和單場MVP，林詩翔後援1局被敲兩安無失分拿下本季第4次救援成功。

台鋼雄鷹外野手藍寅倫連兩天上演美技守備。（台鋼雄鷹提供）

曾昱磬開轟。（台鋼雄鷹提供）

劉基鴻連兩天開轟。（味全龍提供）

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