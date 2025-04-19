晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》艾速特強勢壓制猛龍 台鋼近5戰奪4勝甩開富邦

2025/04/19 18:41

台鋼雄鷹先發洋投艾速特。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹先發洋投艾速特。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天靠洋投艾速特繳8局失1分優質先發，加上打線蠶食分數，最終台鋼就以3：1擊敗味全龍，近5戰台鋼拿下4勝，和近況低迷的富邦悍將逐漸拉開勝差，目前台鋼戰績7勝8敗暫居第4名，從去年至今龍鷹兩隊交手28場，各取得14勝14敗平分秋色。

此役2局下曾昱磬轟陽春砲，本季第2轟出爐，也終結個人連17打數0安打乾旱期，6局下曾子祐敲安再靠隊友滾地球進佔二壘，張肇元選到保送形成兩出局一、三壘有人，杜家明適時安打進帳1分打點，台鋼取得2：0領先。

7局上龍隊靠劉基鴻陽春砲拉近比分，這也是他連兩天開轟，本季第2轟出爐，下個半局台鋼立即反攻，郭阜林二壘安打，生涯首度先發蹲捕的陳致嘉適時安打添得1分，龍隊反撲無力落敗，台鋼王博玄、杜家明先後發動盜壘都成功，2戰6盜全數得手。

艾速特表現威風八面，先發8局用96球被敲4安挨1轟，飆8K無保送只失1分拿下本季第2勝和單場MVP，林詩翔後援1局被敲兩安無失分拿下本季第4次救援成功。

台鋼雄鷹外野手藍寅倫連兩天上演美技守備。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹外野手藍寅倫連兩天上演美技守備。（台鋼雄鷹提供）

曾昱磬開轟。（台鋼雄鷹提供）曾昱磬開轟。（台鋼雄鷹提供）

劉基鴻連兩天開轟。（味全龍提供）劉基鴻連兩天開轟。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中