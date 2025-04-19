TPBL》高國豪砍23分做白工 攻城獅不敵雲豹確定無緣季後賽

攻城獅確定遭淘汰，高國豪23分做白工。（TPBL提供）（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園永豐雲豹今在主場迎戰6人得分超過雙位數，以95：83擊敗新竹攻城獅，除收下4連勝，也讓攻城獅本季確定無緣季後賽。

兩隊本季過去5次交手雲豹拿下3勝，上半場你來我往，共9次互換領先，打完前兩節戰成53：53平手，高國豪拿下獅隊最高12分，全集中在第二節，黃鎮前兩節外線6投4中也有12分進帳。

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只是攻城獅易籃後單節進攻當機的老毛病再犯，雲豹此節飆進7顆三分球，打出31：13的一波流，帶著84：66的領先進入決勝節，攻城獅末節倒數1分57秒靠高國豪2罰俱中後追到剩10分差，不過隨後克羅馬在李漢昇違反運動精神犯規後一樣2罰都進，再度擴大差距，終場就以12分差拿下勝利。

攻城獅賽前10勝21敗，雖因前一場特攻不敵夢想家保住一線生機，但晚間還是沒能贏球，確定無緣季後賽，一哥高國豪替補上陣拿全隊最高23分。

雲豹今6人得分超過雙位數，克羅馬18分、11籃板、6助攻，黃鎮外線9投5中挹注本季新高15分，圖霸進帳16分、8籃板，艾吉14分、20籃板。

攻城獅努利。（TPBL提供）

雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

雲豹克羅馬。（TPBL提供）

雲豹黃鎮。（TPBL提供）

雲豹擊敗攻城獅收下4連勝。（TPBL提供）（記者盧養宣攝）

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