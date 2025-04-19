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中職》陳俊秀首支「巨蛋滿貫」！富邦開季客場10連敗平紀錄

2025/04/19 19:47

陳俊秀敲出滿貫砲。（記者林正堃攝）陳俊秀敲出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕連兩場先後遭統一獅、中信兄弟完封的富邦悍將，今晚首局就得分，但仍難擋中信兄弟連續安打和陳俊秀滿貫砲攻勢，終場中信兄弟7:2贏球、近期斬獲3連勝，富邦則是近期5連敗。

富邦悍將今輸球，吞開季客場10連敗，平自己於2017年保持的聯盟開季紀錄。聯盟客場連敗紀錄，則是興農牛2009年締造的15場，富邦目前跨季13場客場連敗。

面對兄弟洋投黃博多，富邦周佳樂首局敲安，該半局再靠申皓瑋安打先馳得點，終止連續22局未得分窘境。

兄弟3局下攻勢猛烈，首位打者岳東華面對力亞士敲安，接著宋晟睿、張志豪和曾頌恩連續安打，比數先追平後超前。許基宏接著獲保送造成滿壘，陳俊秀接著擊出滿貫砲，造成重傷害。陳俊秀本季首轟出爐，也是去年大巨蛋啟用以來，中職例行賽首支在大巨蛋滿貫砲。

富邦悍將張洺瑀6局敲安，2出局後，林澤彬適時安打，富邦追回1分。

7局下，後援投手林旺熙續投，張志豪觸身球保送，許基宏敲安，陳俊秀高飛犧牲打再帶回1分打點。

兄弟洋投黃博多，今投6局，被擊出7支安打，失2分（1責失），3地開打賽前暫以20次三振居三振王的他，今只投出1次三振，三振數被同日出賽的台鋼洋投艾速特以24次超越。

申皓瑋。（記者林正堃攝）申皓瑋。（記者林正堃攝）

黃博多。（記者林正堃攝）黃博多。（記者林正堃攝）

中職》陳俊秀首支「巨蛋滿貫」！富邦開季客場10連敗平紀錄悍將苦吞5連敗。（記者林正堃攝）

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