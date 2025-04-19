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中職》艾速特想把手中的單場MVP 頒給生涯首次先發蹲捕的陳致嘉

2025/04/19 19:57

台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天以3 ：1扳倒味全龍，台鋼先發洋投艾速特投8局用96球被敲4安挨1轟，飆8K無保送只失1分拿下本季第2勝和單場MVP，22歲的台鋼捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕就有好結果。

艾速特說，這場投球策略就是積極進攻好球帶，他要向陳致嘉脫帽致意，不管是配球或引導都非常棒，看起來不像是第1次先發蹲捕的年輕捕手，反而像是10年老將，而且陳致嘉也擊出帶有打點的安打，更值得拿到這座單場MVP，很多捕手在本壘後方做了很多犧牲和貢獻。

本季艾速特先發4場戰績2勝2敗，他說，身體狀況非常好，前幾場先發狀況沒那麼到位，這場把整體強度拉高，希望未來先發能夠維持。

艾速特只在7局上被劉基鴻轟陽春砲失分，他說，投出去當下就知道是失投球，劉基鴻打得很好，當下戰局非常接近，自己不想讓對手得分，希望這只是一支二壘安打就好，對方打了全壘打，「我投得不好，他打得好，就是這樣。」

此役台鋼上演許多美技守備，幫了艾速特大忙，他表示，這場是完美棒球比賽的定義，不管是團隊打擊、守備、投球都做得非常好，這3方面做得好，贏球機率就高。

台鋼總教練洪一中說，今天艾速特投球節奏很快，好球率也很高，當然有幾球被打得很強勁，剛好守備有處理起來，投手本身投得好，守備也幫忙。

台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹捕手陳致嘉生涯首次先發蹲捕。（台鋼雄鷹提供）

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