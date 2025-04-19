TPBL》飛馳飆37分還是打不贏夢想家 特攻教練：本季表現最差之一

飛馳。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕中信特攻洋將飛馳今天繳出全場最高37分，但最終特攻仍以95：113不敵福爾摩沙夢想家。教練莫米爾賽後說出重話，他表示，今天可能是此賽季表現較差的球賽之一，防守上沒有把比賽定調，讓夢想家找到攻擊的節奏，他也希望球隊能持續修正，明天碰上新北國王能全力迎戰

特攻今天面對夢想家幾乎一路挨打，即便下半場有幾度展開反撲，但很快被對手擋下。莫米爾說：「今天可能是此賽季表現較差的球賽之一，我們在防守上沒有把比賽定調，讓夢想家找到攻擊的節奏，很多都是我們防守上的疏忽，讓夢想家得到大空檔可以出手，導致我們整場處於落後的狀態，一路都在追分差，情勢比較不利。明天還有一場比賽，我們會好好檢討、修正，全力迎戰。」

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謝亞軒今天攻下12分、9籃板，他提到，今天前面幾次出手都沒有在自己的節奏上，很感謝教練和隊友還是很願意相信他，讓他有很多的開火權。他也點出，球隊整場比賽都處於落後的狀態，在防守強度沒有適時地給予對手一些比較不好的出手選擇，「而在我們氣勢稍微上來時，就馬上會被反擊，我們可能犯一點錯誤就馬上被得分，要針對這部分好好檢討，接下來的比賽對我們來說都很重要，要解決這個問題。」

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