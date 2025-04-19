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全中運開幕 總統賴清德：榮耀起點拚鬥精神

2025/04/19 20:42

總統賴清德勉勵選手勝負固然重要，榮譽更重要。（記者洪瑞琴攝）總統賴清德勉勵選手勝負固然重要，榮譽更重要。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會（簡稱全中運）開幕典禮以「榮耀派對」為主題，今（19）日晚在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場熱鬧開幕，總統賴清德出席宣示今年成立運動部宗旨，並勉勵選手每場比賽勝負固然重要，榮耀更重要，拚鬥精神、全力以赴。

賴清德說，他喜歡今年大會主題「榮耀的起點」。每場比賽都有勝負，勝負固然重要，但榮耀更重要，每位選手都要有拚鬥精神，全力以赴，勝不驕，敗不餒，每次競賽作為下次比賽最好憑藉，全中運也可作為有志於在國際上爭取理想的榮譽起點，許多奧運、亞軍、世大運選手都出於全中運，希望選手一定要好好把握全中運舞台，未來在國際追求夢想扎下更好基礎。

賴清德表示，運動部今年正式上路，主要3目標，全民運動，民眾健康，國家更強。幫助台灣健兒在國際競技場上追求夢想，未來是常態性，當成政府持續性的事情，同時進一步推動台灣運動產業，台灣棒球、籃球有職業運動，排球正在籌備，每項球類從全民運動開始培養，社區運動開始加溫，而俱樂部活動成為準職業運動，讓世界擁抱台灣。

賴清德也推崇台南市長黃偉哲帶領團隊，為這次睽違22年在台南舉辦的全中運全力以赴，還有台、日、韓天團表演、美食地圖，22縣市都未缺席，1萬8000名運動好手參賽22項目，精采可期。他希望每位選手奪得最好成績之外也要抽空在台南城市旅遊，留下更多美好回憶。

全中運開幕典禮在台南亞太棒球場少棒主球場登場。（記者洪瑞琴攝）全中運開幕典禮在台南亞太棒球場少棒主球場登場。（記者洪瑞琴攝）

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