TPBL》攻城獅成首支遭淘汰隊伍 張樹人點出本季課題

攻城獅總經理張樹人。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新竹攻城獅以83：95不敵雲豹，確定無緣季後賽，總經理張樹人坦言賽季遇到很多困難，也學習到不少，「不能說是毫無收獲。」

攻城獅上季在PLG首輪和領航猿鏖戰到第6場才敗北，當時讓不少風城球迷淚灑主場，來到新聯盟卻成為第一支遭淘汰的隊伍，張樹人對於讓新竹球迷失望表達歉意，「很抱歉我們這季戰績不如預期。」

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張樹人表示，本季季中更換主帥，也換了不少洋將，磨合的確是一大問題，不過日後會遵循威森打造的體系，「不會再讓球員追逐個人數據，要把團隊籃球打出來。」

威森今在賽後記者會表示，季中接掌兵符的確不容易，自己來到球隊後很喜歡球員的態度，不過團隊還有不少問題需要努力，並強調會在休賽季為攻城獅打造贏球文化。

總經理張樹人今透露，當初和威森簽下的是3年合約，因此接下來還有2年合約，希望為球隊打造一個完整的體系，「季中接教練並不容易，他這一季也只能調整部分的東西，（簽下複數年合約）是我們也希望給他更多的空間。」

對於本季戰績不理想，張樹人坦言沒有料想到，由於本季季中換帥，季初的本土補強就與新教練理想的體系有落差，「加上我們球隊人數比較多，磨合比我們想像中差，有些比賽球運也比較差，對我們來說是很多學習的一季，隊內也不斷建立新的規則，希望大家更學會打逆風球，要從防守做起。」

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