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MLB》運動家23歲新星獨居全壘打王 火力大爆發跟大谷翔平有關？

2025/04/19 21:10

MLB》運動家23歲新星獨居全壘打王 火力大爆發跟大谷翔平有關？運動家23歲新星索德斯東。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家23歲新星索德斯東（Tyler Soderstrom）開季狂轟猛炸，目前以9轟暫居大聯盟全壘打王寶座。大聯盟官網今天點出索德斯東打擊火力大爆發的原因。

索德斯東在開季前19場出賽就累積9轟，追平大聯盟23歲以下球員的最快紀錄，另外不把年紀列入計算的話，他是運動家隊史第5位達成這項壯舉的球員，僅次於2019年戴維斯（Khris Davis）和1958年瑟夫（Bob Cerv）的10轟。索德斯東本季目前繳出9轟已經追平去年整季總和，另外累積19打點，打擊率為0.325，OPS為1.085。

根據大聯盟官網報導指出，索德斯東在休賽季針對打擊動作進行調整，採用了接近道奇二刀流巨星大谷翔平的揮棒方式，就是幾乎不抬腿，前腳提早落地踩穩，這能夠幫助打者減少頭部晃動、延長看球時間，進而提高擊球質量。

索德斯東也透露改良打擊動作的靈感是來自與隊友布雷戴（JJ Bleday），他先是模仿了布雷迪的打法後，自己就逐漸開竅了，今年春訓終於調整成功。

索德斯東今年至今展現出的不只是火力，整體打擊數據也大幅進步，本季他的三振率下降至18.5%，相比2023年的31.2%與2024年的24.9%有明顯的進步。

布雷戴對於索德斯東本季的表現也十分驚訝，「太瘋狂了！如果去年跟我說他會暫居全壘打王，我會說你瘋了，他現在不會錯過投手的失投球，不管是拉打還是推打，他都能開轟，這才是最大的差別。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

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