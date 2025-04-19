全中運開幕徹底精彩 最後時刻嗨翻了

全中運開幕典禮，台南市長黃偉哲致詞。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會（簡稱全中運）開幕典禮以「榮耀派對」為主題，今（19）日晚在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場熱鬧開幕，總統賴清德、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、台南市長黃偉哲出席為選手們加油，加上國內外明星熱力演唱，韓國Super Junior的厲旭壓軸舞技，全場高潮迭起、熱血奔騰「嗨翻了」！

大會主席、教育部長鄭英耀表示，全中運是全國中等學校學生最高的體育競技殿堂，每位選手未來都將是國家體壇的明星，也是社會的棟梁。「榮耀的起點」是今年全中運的精神，期許所有運動員盡情發揮能力、超越自我爭取榮耀。

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台南市長黃偉哲表示，南市睽違22年再度舉辦全國中等學校運動會，用南部的熱情全力以赴，歡迎來自22縣市逾1萬8000選手及隊職員參與盛會，選手們爭金奪銀之餘，也能夠體驗文化古都的獨特魅力。

開幕典禮融合傳統與現代，呈現「台灣的起點，榮耀的起點」。各縣市進場以城門文化為主題，排列築起22面城垛，象徵全國好手匯集團結的意象，以及不畏困難的無懼精神。聖火引燃也暗藏玄機，不但製造芝麻開門的驚喜效果外，透過瞬間花束煙火製造亮點，將現場氣氛推至高潮。

國歌領唱由華南金控盃少棒錦標賽南市代表隊選手擔綱，運動員郭思岑、裁判陳惠娟、教練胡文瑜代表宣誓 接著聖火手代表郭冠宏（桌球）、馬加樂（田徑）進場點燃聖火，氣宇軒昂為這場全國學生體育盛會注入熱情與精神。

今晚開幕典禮宛如超級大型演唱會，韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、U:NUS，超強卡司輪番上陣，現場氣氛更像似「運動派對」徹底瘋狂。

南市體育局長陳良乾表示，全中運自今日起至4月24日在台南各場館舉行為期6天的運動賽事，歡迎各界運動迷與選手應援團來加油打氣。

全中運開幕典禮，各縣市選手代表隊依序進場。（記者洪瑞琴攝）

各縣市代表隊進場，排列築起城垛，象徵全國好手匯集團結。（記者洪瑞琴攝）

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