TPBL》高錦瑋感冒發燒雲豹其他本土跳出來 主帥點出4連勝關鍵

雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕雲豹今6人得分超過雙位數，老將黃鎮砍進5顆三分球貢獻本季新高15分，以95：83擊敗新竹攻城獅，在季後賽競爭白熱化之際收下4連勝，賽後以13勝15敗超越台北戰神重回第5名。

主帥查爾斯表示，上半場球隊表現雖然不差，但第三節提升防守強度，加上多位本土球員跳出來得分，成為打出31：13一波流，最後拿下勝利的關鍵。

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對於球隊近期拉出4連勝，查爾斯指出，賽季總會遇到高低起伏，或是球員受傷的狀況，不過在圖霸加入後，洋將的調度可以更靈活，加上本土球員都會適時跳出來，例如今天高錦瑋感冒，丁冠皓、黃鎮，甚至是劉元凱也都有所發揮，期待團隊能延續好表現。

雲豹MVP熱門人選高錦瑋今上場37分鐘拿下3分、另有7籃板、7助攻，球團人員透露他出現發燒情況，昨雖到球場但未參與練球。

本季板凳深度一度成為隱憂的雲豹在一哥高錦瑋身體微恙之際此役輪流跳出來，除黃鎮攻下本季新高15分，林信寬和董永全都各飆2記三分球拿下10分，丁冠皓此役攻守兩端也都有所發揮，拿下8分、抓3籃板、另有1火鍋、1抄截，他說：「教練給自己的任務很簡單，就是從防守做起，我覺得自己有做到7、8成，但可以做得更好。」

雲豹黃鎮。（TPBL提供）

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