全中運》金門楊易勳挺舉一個多月躍升13公斤 刷新挺舉、總和兩項大會紀錄

金門縣金沙國中舉重選手楊易勳在全國中等學校運動會國男組八十一公斤級賽事，以抓舉一百零二公斤、挺舉一百四十四公斤、總和二百四十六公斤的成績摘下金牌，更刷新挺舉、總和兩項全國大會紀錄。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙國中3年級舉重選手楊易勳今天在全國中等學校運動會技壓群雄，在國男組81公斤級賽事，以抓舉102公斤、挺舉144公斤、總和246公斤的成績摘下金牌，更一舉刷新挺舉、總和兩項大會紀錄。

楊易勳上場前，專程前往台南加油的縣府教育處長孫麗琪還溫馨喊話：「等你的好消息」。孫在見證楊易勳奪金時刻後表示，楊易勳在3月「全國青年盃舉重錦標賽」就以抓舉103公斤、挺舉131公斤的成績稱霸同量級，短短1個多月，就在挺舉項目大幅躍升13公斤，進步幅度驚人。

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縣府指出，楊易勳在抓舉項目表現穩健，成功舉起102公斤，奠定領先優勢，雖試圖挑戰全國紀錄112公斤未果，但隨後於挺舉項目火力全開，就在全場屏息聲中，他成功舉起144公斤，過程令人動容，他不僅挺舉打破原有大會紀錄，更將挺舉、抓舉的總和成績推升至246公斤，再度改寫賽史，成為賽場上最閃耀的焦點。

縣府表示，楊易勳賽後接受媒體訪問時說：「就是照平常的訓練節奏來比，沒想太多，謝謝教練和家人一直支持我。」，台上展現驚人的爆發力，台下仍保有他一貫的樸實與靦腆。

指導教練童建融說，楊易勳並非典型的「天才型選手」，但卻擁有超越常人的毅力與專注力；除了訓練全力以赴，平日也不忘協助家中農務，這些歷練也成為他在賽場上沈穩發揮的關鍵。看見愛徒努力的成果，童建融給予高度肯定：「從青年盃到全中運，他每天都在突破自己，這面金牌和兩項紀錄，是他應得的榮耀。」

孫麗琪說，楊易勳奪冠不只是選手個人的勝利，更是對金門體育扎根成果的最好肯定，未來縣府將持續投入更多資源，培育優秀體育人才，讓金門在全國舞台上的能見度與競爭力持續提升。

金門金沙國中舉重選手楊易勳於挺舉一百四十四公斤摘下金牌。（金門縣政府提供）

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