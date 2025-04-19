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中職》飛力獅化解危機後像獅子怒吼 林岳平：我蠻喜歡的

2025/04/19 21:19

統一獅先發投手飛力獅化解危機，握拳歡呼。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手飛力獅化解危機，握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅今天開箱新洋投飛力獅，結果好到連總教練林岳平都大呼驚豔，他用84球投7局無失分，狂飆10次三振無四死球，成為中職史上第1位初登板至少投7局、送出10Ｋ、無四死球、無失分的投手，帶領獅隊以3：0樂天桃猿拿下4連勝。

飛力獅在公辦熱身賽只出賽1場，雖投1局無失分卻有3次保送，今天只被打3支安打且集中在前3局，一度讓樂天14上14下，繼1990年三商涂鴻欽、1995年統一阿坡里那、2001年兄弟養父鐵後，在中職初登板至少7局10Ｋ無失分，但3人都投出保送。

林岳平指出，大家一直擔心飛力獅的控球，他卻投出很漂亮的球賽，其實他的手指在第2局就有點破皮，褲子旁邊應該都是血，能完成7局真的很不容易，「他化解危機後，好像獅子在怒吼，我蠻喜歡的，他對比賽情境的投入，是會讓人喜歡的選手。」

獅隊本週3位洋投布雷克、梅賽斯、飛力獅共投23局無失分，林岳平認為，這週洋投讓他蠻驚豔的，代表他們都是有很好身手的外籍投手，希望在比賽中好好運用。

統一獅飛力獅拿下中職首勝，總教練林岳平跟他握手致意。（記者陳志曲攝）統一獅飛力獅拿下中職首勝，總教練林岳平跟他握手致意。（記者陳志曲攝）

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