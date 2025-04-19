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中職》飛力獅初登板雖寫紀錄 髒辮卻被布雷克提醒

2025/04/19 21:41

統一獅飛力獅。（記者陳志曲攝）統一獅飛力獅。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅新洋投飛力獅今天在中職初登板，就成為史上第1位初登板至少投7局、送出10Ｋ、無四死球、無失分的投手，內容與髒辮髮型一樣搶眼，布雷克卻提醒他「台灣夏天真的很熱！」

飛力獅用84球投7局無失分，狂飆10次三振無四死球，繼1990年三商涂鴻欽、1995年統一阿坡里那、2001年兄弟養父鐵後初登板，至少投7局飆10Ｋ無失分，但3人都投出保送。

飛力獅指出，雖是首次在中職出賽，卻沒做特別調整，仍按照策略保持節奏，就是攻擊好球帶、搶下第1個好球、讓打者出棒，沒想到會投出這麼多三振，感謝上帝與隊友的支持。

飛力獅的髒辮髮型雖很吸睛，由於獅隊主場在台南，布雷克善意提醒「小心喔，台灣夏天真的很熱」，他表示，已經開始擔心夏天可能會很熱，到時候會把髒辮綁起來但不會剪掉。

獅隊本週3位洋投布雷克、梅賽斯、飛力獅共投23局無失分，飛力獅認為，布雷克、梅賽斯都投得很棒，他只專注在自己能控制的部分，「相信自己的球路，投出好的內容就對了。」

飛力獅有6年大聯盟資歷，前3年在韓職效力韓華鷹，他表示，在小熊體系認識台鋼雄鷹王耀霖與樂天桃猿曾仁和，雖與大谷翔平在天使當過4年隊友卻沒深交，對大谷的印象是很努力訓練，做每件事都很專注且很自律。

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