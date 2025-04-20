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唐嘉鴻體操世界盃單槓摘銀 本季首面獎牌開張

2025/04/20 03:30

〔中央社〕台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃杜哈站的男子單槓決賽，靠著難度分6.5分、執行分7.900分，以總分14.400分摘下銀牌，本季首面獎牌到手。

上週前往克羅埃西亞參加體操世界盃奧西耶克站，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓決賽出現掉槓失誤，導致錯失登上頒獎台機會，不過他很快調適好心情，本週啟程卡達征戰體操世界盃杜哈站，而且採取「雙線出擊」，挑戰男子吊環、單槓兩個項目，並皆通過資格賽考驗、如願晉級決賽。

在昨天登場的男子吊環決賽，唐嘉鴻獲得第4名，再度與頒獎台擦肩而過，然而今天征戰拿手的男子單槓決賽，被排在第7名上陣的唐嘉鴻，祭出全場最高難度分6.5分套路，可惜下法表現有點瑕疵，因此執行分不如資格賽，僅獲得7.900分，但仍以總分14.400分摘下銀牌，僅次於哈薩克好手卡里米（Milad Karimi）。

如願進帳本季首面獎牌後，唐嘉鴻接受中央社採訪時表示，如果不是下法有點瑕疵，其實有機會拿到金牌，但他認為這次參加兩站的體操世界盃，主要是觀察進入新的奧運週期後，世界體操總會（FIG）裁判的評分標準，並從中審視自己技術上能否再提升，「這趟學到很多東西。」（編輯：施施）1140420

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