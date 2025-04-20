MLB》生涯首度優質先發！朗希6局4K好投 道奇卻挨再見轟勝投飛了

佐佐木朗希。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希今天對戰遊騎兵先發6局掉2分，繳出大聯盟生涯首度優質先發，原本有望挑戰生涯首勝，未料牛棚放火搞砸勝投，終場道奇挨再見轟以3：4輸球，中斷4連勝。

佐佐木朗希前2局讓對手6上6下，3下對首名打者哈里斯（Dustin Harris）投保送，接著被東岡凱爾（Kyle Higashioka）轟出2分砲狙擊，讓遊騎兵先馳得點。

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不過道奇打線馬上幫朗希討回來，4上佛里曼（Freddie Freeman）敲出2分砲還以顏色，隨後2出局二壘有人時，馬恩西（Max Muncy）擊出場地規則二壘安打，道奇3：2超前。

在隊友給予火力支援下，佐佐木朗希4下投出三上三下，5、6局續投也沒丟分，今日完成6局投球退場，投球局數創旅美生涯新高。

道奇保持3：2領先進入9局下半，眼看朗希生涯首勝即將到手，結果牛棚大將葉茲（Kirby Yates）放火，先被史密斯（Josh Smith）掃出長打，接著賈西亞（Adolis Garcia）大棒一揮夯出中左外野再見2分砲，一棒結束比賽。

佐佐木朗希今日先發6局用了78球，最快球速96.9英哩（約155.9公里），被打2支安打包含1轟，失2分責失，另有4三振、3保送，遺憾無緣生涯首勝，賽後防禦率3.20。

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