MLB》道奇投手傷兵又+1！ 明星後援強投崔南手臂出現不適

崔南。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇36歲明星後援投手崔南（Blake Treinen）今天因右前臂緊繃，被放進15天傷病名單。道奇也拉上30歲後援投手菲利浦斯（Evan Phillips），這是他本季首度升上大聯盟。

崔南本季出賽8場，吞下2敗、防禦率3.38，有2次救援成功、3次中繼成功，共投8局賞10次三振，被打擊率2成50，每局被上壘率為1.38是近5年來新高。

請繼續往下閱讀...

崔南生涯11個大聯盟賽季中有5年效力道奇，生涯合計出賽507場，累積43勝36敗、82次救援成功、106次中繼成功，平均防禦率2.79。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，崔南將在當地時間週六對投球手臂做影像檢查，「他只是感覺到前臂有點緊繃，所以我們希望能找出原因，目前還不知道他會缺陣多久，我很感謝Blake主動告知他的不適狀況。」

菲利浦斯去年季後賽遇到右肩後側旋轉肌腱撕裂傷，讓他無緣參與世界大賽，菲利浦斯也隨道奇奪得世界大賽冠軍。菲利浦斯上季出賽61場，交出5勝1敗、防禦率3.62的成績，有18次救援成功、9次中繼成功。

道奇今天面對遊騎兵之戰，菲利浦斯在第8局登板，他後援0.2局賞2次三振無失分，收本季首次中繼成功。但道奇最後以3比4輸球。

此外，道奇去年季後以5年1.82億美元（約新台幣60.7億元）大約網羅的兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），開季只投2場比賽，就因左肩發炎進入15天傷病名單。

菲利浦斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法