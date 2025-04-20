MLB》擠下山本由伸！千賀滉大3連勝、防禦率0.79登國聯防禦率王

大都會日籍右投千賀滉大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍右投千賀滉大今天交出5.2局無失分好投，加上「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）開轟，大都會最後在主場以3比0完封紅雀。千賀滉大收下先發3連勝，並以防禦率0.79登上國家聯盟防禦率王。大都會收3連勝，目前以14勝7敗居國聯東區龍頭。

千賀滉大此戰首局讓對手3上3下，第2局遇到危機，1出局後丟保送、被敲二壘安打，讓紅雀攻佔一、三壘。千賀滉大先是三振紅雀打者戈爾曼（Nolan Gorman），再讓波佐（Yohel Pozo）敲平飛球被接殺，化解失分危機。

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千賀滉大連續解決6人後，第5局再遇危機，紅雀薩吉斯（Thomas Saggese）敲二壘安打、並靠千賀的暴投上三壘。千賀滉大先是三振戈爾曼，波佐敲三壘滾地球，大都會三壘手貝提（Brett Baty）傳本壘觸殺紅雀跑者薩吉斯，千賀再讓史考特（Victor Scott II）敲飛球出局，再度解危。

大都會日籍右投千賀滉大。（法新社）

第6局千賀滉大的控球不穩，先丟保送、被敲一壘安打，雖然製造一次雙殺，但千賀對紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）丟觸身球，也讓千賀被換下場。接替的大都會投手蓋瑞特（Reed Garrett）解決紅雀打者伯勒森（Alec Burleson），化解失分危機。

千賀滉大今主投5.2局被敲3安，沒有失分，賞4次三振、丟2次保送，收下本季第3勝，近期是連續19局無失分。千賀本季出賽4場的防禦率僅0.79，擠下道奇日籍投手山本由伸的防禦率0.93，讓千賀暫居國聯防禦率王。

大都會打線全場有8支安打，明星強打索托（Juan Soto）2安1打點，阿隆索單場2安2打點，包含第8局的陽春砲，本季第6轟出爐。

紅雀左投利柏拉托（Matthew Liberatore）主投6.2局失2分，吞本季第2敗。紅雀目前以9勝12敗居國聯中區第四。

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