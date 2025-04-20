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NBA季後賽》神龜！魏少關鍵三分球+致勝防守 金塊OT力退快艇奪首勝

2025/04/20 08:06

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽首輪G1，金塊靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻的發揮，以及「小丑」約基奇（Nikola Jokic）繳出29分準大三元表現下，鏖戰到延長賽以112：110擊退快艇，驚險旗開得勝。

金塊在次節中段一度落後15分，所幸成功打出一波13：2攻勢縮小差距，半場打完時，金塊以49：53落後。易籃後戰況依然膠著，約基奇第三節獨拿12分，幫助球隊持續緊咬比數。

第四節雙方不斷拉鋸下，快艇在讀秒階段以96：95領先，這時魏斯布魯克展現老將價值，在終場前24秒把握空檔機會命中關鍵三分彈，幫助金塊超前，不過隨後哈登（James Harden）拋投投手，兩隊以98：98進入延長賽。

延長賽最後10.9秒，金塊110：107領先，快艇發邊線球，這時魏斯布魯克用防守幫助球隊，他迫使對方失誤拿回球權，接著約基奇2罰俱中鎖定勝局，金塊驚險奪下首勝。

約基奇攻下29分、12助攻、9籃板準大三元，穆雷（Jamal Murray）21分、9籃板，戈登（Aaron Gordon）挹注25分，魏斯布魯克15分、8籃板、2抄截。

快艇方面，哈登32分、11助攻，祖巴克（Ivica Zubac）21分、13籃板，雷納德（Kawhi Leonard）貢獻22分。

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