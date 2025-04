MLB》超車大谷！台美混血球星「卡仔」第7轟出爐 連12戰敲安超火燙

卡洛爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)手感絕好調,今天繳出3安猛打賞、包括炸出本季第7轟,可惜白忙一場,最終響尾蛇以2:6不敵小熊。

擔任開路先鋒的卡洛爾首局首打席就炸裂,逮中小熊右投布朗(Ben Brown)的失投直球,轟出中外野陽春砲,擊球初速109.5英哩、飛行距離426英呎,這是卡洛爾本季第7轟,超車大谷翔平等人,暫時與多名選手並列國聯全壘打王。

卡洛爾第二、三打席都敲安,4局就完成猛打賞,響尾蛇全場才敲4安,卡洛爾就包辦3支安打。

響尾蛇前5局打完以1:6落後,直到第9局才又有分數進帳,靠塔瓦(Tim Tawa)陽春砲拿下第2分,但未能改變戰局,終場響尾蛇以4分之差輸球。

卡洛爾今日4打數敲3安,進帳1打點、跑回1分,選到1保送,吞下1次三振,賽後打擊率為0.341,已經連續12場比賽有安打。

Here we go again at Wrigley Field!



Corbin Carroll crushes a leadoff homer! pic.twitter.com/591M5Up6za