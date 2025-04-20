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MLB》超車大谷！台美混血球星「卡仔」第7轟出爐 連12戰敲安超火燙

2025/04/20 08:39

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感絕好調，今天繳出3安猛打賞、包括炸出本季第7轟，可惜白忙一場，最終響尾蛇以2：6不敵小熊。

擔任開路先鋒的卡洛爾首局首打席就炸裂，逮中小熊右投布朗（Ben Brown）的失投直球，轟出中外野陽春砲，擊球初速109.5英哩、飛行距離426英呎，這是卡洛爾本季第7轟，超車大谷翔平等人，暫時與多名選手並列國聯全壘打王。

卡洛爾第二、三打席都敲安，4局就完成猛打賞，響尾蛇全場才敲4安，卡洛爾就包辦3支安打。

響尾蛇前5局打完以1：6落後，直到第9局才又有分數進帳，靠塔瓦（Tim Tawa）陽春砲拿下第2分，但未能改變戰局，終場響尾蛇以4分之差輸球。

卡洛爾今日4打數敲3安，進帳1打點、跑回1分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.341，已經連續12場比賽有安打。

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