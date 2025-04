MLB》慘！洋基終結者威廉斯大放火狂掉4分 條紋軍遭光芒再見轟

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基終結者威廉斯(Devin Williams)今天後援1局狂掉4分,搞砸球隊領先4分的優勢。洋基與光芒殺進延長賽,光芒打者阿蘭達(Jonathan Aranda)10局下擊出再見兩分砲,讓洋基以8比10輸球。

洋基前8局打完以6比4領先,第9局靠MVP強打賈吉(Aaron Judge)、高德施密特(Paul Goldschmidt)各敲適時安,單局再拿2分,9局上打完洋基以8比4領先。

請繼續往下閱讀...

9局下威廉斯登板卻大放火,先被光芒新星快腿辛普森(Chandler Simpson)敲二壘安打攻進1分,狄亞茲(Yandy Díaz)也敲安攻回1分。接著光芒打者洛爾(Brandon Lowe)擊出帶有2分打點的追平安打,光芒單局拿4分追平比數,讓雙方打進延長賽。

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。(美聯社)

洋基隊10局上沒有得分,10局下洋基投手高梅茲(Yoendrys Gómez)被阿蘭達轟出右外野再見兩分砲,讓洋基吞下敗仗,也中斷近期的5連勝。條紋軍仍以13勝8敗居美聯東區第一。

威廉斯今天後援1局被敲4安,失掉4分、丟1次保送,賽後防禦率高達9。威廉斯本季出賽9場共8局投球,就丟出7次保送。高梅茲被敲兩分砲,失掉2分1分自責,吞本季首敗;洋基打線全場有10安,賈吉單場3安3打點,賽後打擊率為3成97。

光芒投手烏塞塔(Edwin Uceta)後援1.1局賞3次三振無失分,摘本季首勝。光芒全場也有11支安打。而光芒目前以9勝12敗居美聯東區墊底。

A four-run 9th inning ties it in Tampa! pic.twitter.com/XRqoUVCykx

Now known as: JONATHAN AWALKOFF pic.twitter.com/FlEQf9vAzU