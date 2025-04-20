MLB》慘！洋基終結者威廉斯大放火狂掉4分 條紋軍遭光芒再見轟

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者威廉斯（Devin Williams）今天後援1局狂掉4分，搞砸球隊領先4分的優勢。洋基與光芒殺進延長賽，光芒打者阿蘭達（Jonathan Aranda）10局下擊出再見兩分砲，讓洋基以8比10輸球。

洋基前8局打完以6比4領先，第9局靠MVP強打賈吉（Aaron Judge）、高德施密特（Paul Goldschmidt）各敲適時安，單局再拿2分，9局上打完洋基以8比4領先。

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9局下威廉斯登板卻大放火，先被光芒新星快腿辛普森（Chandler Simpson）敲二壘安打攻進1分，狄亞茲（Yandy Díaz）也敲安攻回1分。接著光芒打者洛爾（Brandon Lowe）擊出帶有2分打點的追平安打，光芒單局拿4分追平比數，讓雙方打進延長賽。

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（美聯社）

洋基隊10局上沒有得分，10局下洋基投手高梅茲（Yoendrys Gómez）被阿蘭達轟出右外野再見兩分砲，讓洋基吞下敗仗，也中斷近期的5連勝。條紋軍仍以13勝8敗居美聯東區第一。

威廉斯今天後援1局被敲4安，失掉4分、丟1次保送，賽後防禦率高達9。威廉斯本季出賽9場共8局投球，就丟出7次保送。高梅茲被敲兩分砲，失掉2分1分自責，吞本季首敗；洋基打線全場有10安，賈吉單場3安3打點，賽後打擊率為3成97。

光芒投手烏塞塔（Edwin Uceta）後援1.1局賞3次三振無失分，摘本季首勝。光芒全場也有11支安打。而光芒目前以9勝12敗居美聯東區墊底。

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洋基終結者威廉斯。（資料照，路透）

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