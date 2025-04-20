晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》慘！洋基終結者威廉斯大放火狂掉4分 條紋軍遭光芒再見轟

2025/04/20 08:40

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（路透）光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者威廉斯（Devin Williams）今天後援1局狂掉4分，搞砸球隊領先4分的優勢。洋基與光芒殺進延長賽，光芒打者阿蘭達（Jonathan Aranda）10局下擊出再見兩分砲，讓洋基以8比10輸球。

洋基前8局打完以6比4領先，第9局靠MVP強打賈吉（Aaron Judge）、高德施密特（Paul Goldschmidt）各敲適時安，單局再拿2分，9局上打完洋基以8比4領先。

9局下威廉斯登板卻大放火，先被光芒新星快腿辛普森（Chandler Simpson）敲二壘安打攻進1分，狄亞茲（Yandy Díaz）也敲安攻回1分。接著光芒打者洛爾（Brandon Lowe）擊出帶有2分打點的追平安打，光芒單局拿4分追平比數，讓雙方打進延長賽。

光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（美聯社）光芒打者阿蘭達敲再見全壘打。（美聯社）

洋基隊10局上沒有得分，10局下洋基投手高梅茲（Yoendrys Gómez）被阿蘭達轟出右外野再見兩分砲，讓洋基吞下敗仗，也中斷近期的5連勝。條紋軍仍以13勝8敗居美聯東區第一。

威廉斯今天後援1局被敲4安，失掉4分、丟1次保送，賽後防禦率高達9。威廉斯本季出賽9場共8局投球，就丟出7次保送。高梅茲被敲兩分砲，失掉2分1分自責，吞本季首敗；洋基打線全場有10安，賈吉單場3安3打點，賽後打擊率為3成97。

光芒投手烏塞塔（Edwin Uceta）後援1.1局賞3次三振無失分，摘本季首勝。光芒全場也有11支安打。而光芒目前以9勝12敗居美聯東區墊底。

洋基終結者威廉斯。（資料照，路透）洋基終結者威廉斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中