MLB》火球不見了？首顆速球僅148公里 連佐佐木朗希都很訝異

佐佐木朗希。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍右投佐佐木朗希今天主投6局失2分，但道奇後援投手葉茲（Kirby Yates）挨再見全壘打，讓道奇最後以3比4敗給遊騎兵，佐佐木朗希的旅美生涯首勝也飛了。不過，佐佐木朗希首局竟出現只有92.3英哩（約148.1公里）的速球，讓朗希也感到很意外。

最快能丟出165公里火球的佐佐木朗希，今天開賽的速球狀況欠佳，第一顆球只丟出92.3英哩的四縫線速球。佐佐木朗希主投6局用78球，賞4次三振、丟3次保送，包含被遊騎兵捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）敲兩分砲，失掉2分，賽後防禦率為3.20。

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佐佐木朗希全場78球中，有30顆四縫線速球、25顆指叉球、23顆滑球。其中，佐佐木朗希此戰的四縫線速球最快丟到96.9英哩（約155.9公里），速球平均的球速為94.7英哩（約152.4公里），比今年賽季速球平均的96.9英哩還慢。

佐佐木朗希。（路透）

道奇官網報導，佐佐木朗希賽後透過翻譯表示，他對第一局速球的球速感到驚訝，強調自己身體狀況健康，也做出一些投球機制的調整，讓球速稍稍提升一些。佐佐木朗希提到，投球數增加後，就慢慢讓球速提升。

佐佐木朗希認為，開賽的速球被對手打得很強勁，因此增加更多的滑球來做搭配。朗希全場製造8次揮空，包含4顆指叉球、3顆滑球、以及1顆速球。佐佐木朗希指出，「理想的狀況下，我希望速球和指叉球都表現很好，今天能把滑球當作另一種武器球來使用，讓我感到很滿意。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，不清楚佐佐木朗希球速下滑的原因，但他能搶下第一顆好球是好現象，能很好地運用速球、指叉球、滑球，這是朗希首次在大聯盟賽場投滿6局，希望他今後能投更長的局數。

羅伯斯指出，「能面對那樣的打線投滿6局，已經非常出色了。他很好地運用各種球路，能用95至96英哩的速球壓制大聯盟的打者，這是令人鼓舞的事情。」

羅伯斯也提到，「我認為他很快就意識到，要成為一名先發投手，不能只靠兩種球路。我知道他對指叉球和速球有信心，但透過加入其他球路讓對手無法專注於他的速球，確實展現他能讓打者失去平衡的表現。」

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