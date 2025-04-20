NBA》末節連拿21分打傻活塞！布朗森轟34分助尼克奪首勝

尼克奪首勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東部第3種子尼克今在季後賽首輪G1迎戰第6種子活塞，布朗森（Jalen Brunson）繳出全場最高34分，加上尼克在末節打出21：0攻勢，終場以123：112擊退活塞，系列賽取得1：0領先。

今天開賽尼克先打出8：3攻勢，隨後兩隊你來我往，在首節打完戰成27：27平手，尼克上半場在阿努諾比（OG Anunoby）繳19分帶領下，暫時以57：55小幅領先。活塞方面，哈里斯（Tobias Harris）半場獨攬22分，為全隊表現最佳球員。

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易籃後，活塞在第3節超車，且該節最後2分鐘靠著畢斯利（Malik Beasley）、施洛德（Dennis Schroder）連續得分帶領下擴大領先。不過，尼克佩恩（Cameron Payne）在決勝節跳出，助尼克扳平戰局。

隨後尼克連拿21分，一舉將領先擴大到雙位數，讓活塞措手不及，雖然畢斯利飆進三分球嘗試率隊止血，但球隊又出現失誤，打得有些艱辛。最後1分半鐘，布朗森發生失誤，讓活塞逮到機會，坎寧安（Cade Cunningham）飆進三分球，一度出現生機，但尼克在最後關頭穩住陣腳，守下季後賽首勝。

尼克今天5人得分上雙，布朗森攻下全場最高34分、8助攻，阿努諾比和湯斯都拿下23分；活塞方面，哈里斯攻下25分全隊最高。

布朗森。（路透）

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