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MLB》懷疑水手隊打暗號給自家人？ 藍鳥貝里歐斯火大開嗆對手

2025/04/20 10:46

藍鳥投手貝里歐斯。（路透）　藍鳥投手貝里歐斯。（路透）　

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場與水手鏖戰至延長賽第12局，最後以4比8輸球。比賽中藍鳥投手貝里歐斯（Jose Berrios）懷疑水手隊二壘跑者羅里（Cal Raleigh）在壘包上打暗號給自家人，讓貝里歐斯當場與對方互嗆。

貝里歐斯第5局被羅里敲出帶有2分打點的二壘安打，讓藍鳥變成以1比2落後。貝里歐斯三振水手打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）後，他在回休息室前與羅里發生口角衝突，兩隊板凳也淨空，但沒有出現嚴重肢體衝突。

雙方前9局打完戰成3比3平手進入延長賽。水手隊12局上靠阿羅薩雷納適時安、泰倫茲（Rowdy Tellez）滿貫彈，單局灌進5分。藍鳥打線12局下只攻回1分，讓藍鳥最後輸球，中止近期的3連勝。藍鳥目前以12勝9敗居美聯東區第二。

水手隊泰倫茲敲滿貫砲。（法新社）　水手隊泰倫茲敲滿貫砲。（法新社）　

貝里歐斯此戰主投6局失3分無關勝敗。藍鳥投手巴恩斯（Jacob Barnes）後援1局失5分4分自責，吞本季首敗；水手火球男穆諾（Andrés Muñoz）後援1局無失分，收本季首勝。

「我不常有這樣的反應。」貝里歐斯表示，「我是一名安靜、低調的人，但當有人在球場上試著挑釁我們的時候，我無法尊重那樣的行為，我不喜歡那樣。」

羅里否認傳遞投球資訊給自家打者，「如果有人認為對手在抓投球小動作，我也希望他們能站出來說些話，事情就是這樣。這是一場充滿競爭的比賽，大家都全心投入。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，偷暗號、傳遞投球資訊都是「合理範圍內的行為」，也是比賽的一部分，「各隊都會這樣做，我們理解，比賽當下情緒高漲，難免會有些火氣。我不覺得有必要雙方板凳淨空，事情沒有失控，但我喜歡看到我們的球員們為自己挺身而出。」

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