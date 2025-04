MLB》懷疑水手隊打暗號給自家人？ 藍鳥貝里歐斯火大開嗆對手

藍鳥投手貝里歐斯。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥今天在主場與水手鏖戰至延長賽第12局,最後以4比8輸球。比賽中藍鳥投手貝里歐斯(Jose Berrios)懷疑水手隊二壘跑者羅里(Cal Raleigh)在壘包上打暗號給自家人,讓貝里歐斯當場與對方互嗆。

貝里歐斯第5局被羅里敲出帶有2分打點的二壘安打,讓藍鳥變成以1比2落後。貝里歐斯三振水手打者阿羅薩雷納(Randy Arozarena)後,他在回休息室前與羅里發生口角衝突,兩隊板凳也淨空,但沒有出現嚴重肢體衝突。

請繼續往下閱讀...

雙方前9局打完戰成3比3平手進入延長賽。水手隊12局上靠阿羅薩雷納適時安、泰倫茲(Rowdy Tellez)滿貫彈,單局灌進5分。藍鳥打線12局下只攻回1分,讓藍鳥最後輸球,中止近期的3連勝。藍鳥目前以12勝9敗居美聯東區第二。

水手隊泰倫茲敲滿貫砲。(法新社)

貝里歐斯此戰主投6局失3分無關勝敗。藍鳥投手巴恩斯(Jacob Barnes)後援1局失5分4分自責,吞本季首敗;水手火球男穆諾(Andrés Muñoz)後援1局無失分,收本季首勝。

「我不常有這樣的反應。」貝里歐斯表示,「我是一名安靜、低調的人,但當有人在球場上試著挑釁我們的時候,我無法尊重那樣的行為,我不喜歡那樣。」

羅里否認傳遞投球資訊給自家打者,「如果有人認為對手在抓投球小動作,我也希望他們能站出來說些話,事情就是這樣。這是一場充滿競爭的比賽,大家都全心投入。」

藍鳥總教練施奈德(John Schneider)表示,偷暗號、傳遞投球資訊都是「合理範圍內的行為」,也是比賽的一部分,「各隊都會這樣做,我們理解,比賽當下情緒高漲,難免會有些火氣。我不覺得有必要雙方板凳淨空,事情沒有失控,但我喜歡看到我們的球員們為自己挺身而出。」

The benches cleared after Blue Jays' Jose Berrios had some words for Mariners' Cal Raleigh as he came off the field pic.twitter.com/IUaznsXDbL