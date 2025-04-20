晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被遊騎兵前隊友敲再見轟 道奇葉茲嘆：發生得太快了...

2025/04/20 12:00

道奇後援投手葉茲被敲再見轟。（美聯社）道奇後援投手葉茲被敲再見轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇38歲後援投手葉茲（Kirby Yates）今天在第9局登板關門，卻被前隊友、遊騎兵強打賈西亞（Adolis García）敲再見兩分砲，讓道奇以3比4敗給遊騎兵，道奇也中止近期的4連勝。葉茲坦言，「這發生得太快了。」

前8局打完道奇以3比2領先，由於道奇終結者史考特（Tanner Scott）過去在6天內出賽3場，因此今天休兵，讓葉茲來關門。

未料葉茲9局下登板後，一上場被遊騎兵工具人史密斯（Josh Smith）敲二壘安打，接著賈西亞轟出左外野再見兩分砲，讓葉茲僅投7球沒有解決任何一人、失掉2分，吞本季首敗、同時也是今年首次砸鍋。

遊騎兵賈西亞敲再見轟。（美聯社）遊騎兵賈西亞敲再見轟。（美聯社）

「事情發生得太快。」葉茲賽後表示，「我和史密斯的對決中取得不錯的球數領先，但連續兩顆指叉球，他都打得很好。對決 Doli（賈西亞）時，我在1好1壞時丟一顆不錯的指叉球，以為這會讓他不再鎖定速球，但他很厲害，逮中那球，打出一次很棒的揮擊...（面對你的朋友們）總是有點怪，我已經碰過幾次了，但我真的不喜歡面對自己的朋友，我寧願是坐在這裡慶祝勝利。」

葉茲曾經是2019年的國聯救援王，去年效力遊騎兵隊，整季摘下33次救援成功。葉茲本季以1年1300萬美元轉戰道奇，今年出賽12場，戰績1勝1敗、防禦率3.48，有5次中繼成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中