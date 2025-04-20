MLB》被遊騎兵前隊友敲再見轟 道奇葉茲嘆：發生得太快了...

道奇後援投手葉茲被敲再見轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇38歲後援投手葉茲（Kirby Yates）今天在第9局登板關門，卻被前隊友、遊騎兵強打賈西亞（Adolis García）敲再見兩分砲，讓道奇以3比4敗給遊騎兵，道奇也中止近期的4連勝。葉茲坦言，「這發生得太快了。」

前8局打完道奇以3比2領先，由於道奇終結者史考特（Tanner Scott）過去在6天內出賽3場，因此今天休兵，讓葉茲來關門。

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未料葉茲9局下登板後，一上場被遊騎兵工具人史密斯（Josh Smith）敲二壘安打，接著賈西亞轟出左外野再見兩分砲，讓葉茲僅投7球沒有解決任何一人、失掉2分，吞本季首敗、同時也是今年首次砸鍋。

遊騎兵賈西亞敲再見轟。（美聯社）

「事情發生得太快。」葉茲賽後表示，「我和史密斯的對決中取得不錯的球數領先，但連續兩顆指叉球，他都打得很好。對決 Doli（賈西亞）時，我在1好1壞時丟一顆不錯的指叉球，以為這會讓他不再鎖定速球，但他很厲害，逮中那球，打出一次很棒的揮擊...（面對你的朋友們）總是有點怪，我已經碰過幾次了，但我真的不喜歡面對自己的朋友，我寧願是坐在這裡慶祝勝利。」

葉茲曾經是2019年的國聯救援王，去年效力遊騎兵隊，整季摘下33次救援成功。葉茲本季以1年1300萬美元轉戰道奇，今年出賽12場，戰績1勝1敗、防禦率3.48，有5次中繼成功。

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