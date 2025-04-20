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NBA季後賽》東契奇飆37分無用 灰狼「下剋上」擊敗湖人收首勝

2025/04/20 11:18

東契奇。（歐新社）東契奇。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部第6種子灰狼今天在季後賽首輪首戰挑戰第3種子湖人，即便「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高37分，但難擋灰狼三分雨攻勢，最終灰狼以117：95擊敗湖人，系列賽取得1：0領先。

湖人開局打出9：2攻勢，東契奇單節包辦16分，助隊在首節打完取得領先，灰狼很快在第2節還以顏色，並打出26：6攻勢一舉超前，將領先擴大到雙位數。

灰狼在第2節超車後一路保持領先，迪文森佐（Donte Divincenzo）飆進壓哨三分球，助隊在半場打完取得59：48領先。灰狼中鋒里德（Naz Reid）在上半場拿下17分全隊最高，湖人則以東契奇20分最佳。

愛德華茲（左）。（法新社）愛德華茲（左）。（法新社）

易籃後，灰狼一舉將領先擴大到超過20分，該節尾聲趁著對方當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）抽筋退場休息，湖人連續得分縮小差距，東契奇在該節尾聲飆進壓哨Logo Shot，助隊追到16分落後。

不過，末節湖人無力扭轉戰局，勝負提早底定情況下，雙方主力都提早退場，灰狼成功「下剋上」拿下系列賽首勝。

灰狼今天團隊命中率51.2%，全隊轟進21顆三分球，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）繳出全隊最高25分、9籃板，替補上陣的里德拿下23分，愛德華茲貢獻22分、8籃板、9助攻。

湖人方面，東契奇拿下全場最高37分、8籃板，詹姆斯（LeBron James）19分，但團隊命中率只有39.8%，難和灰狼抗衡。

麥克丹尼爾斯（左）。（美聯社）麥克丹尼爾斯（左）。（美聯社）

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

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