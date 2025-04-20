PLG》南珉貞勇奪人氣王！Fubon Angels年度啦啦隊3連霸

Fubon Angels南珉貞榮膺啦啦隊人氣王。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度啦啦隊相關獎項，Fubon Angels持續高人氣的表現，以44.3%的得票率完成年度啦啦隊3連霸, 而年度啦啦隊人氣王則由陣中韓籍應援南珉貞獲得殊榮。

Fubon Angels本季不斷進化，除了持續補強韓風應援，全新的加油口號及舞蹈更是成為場邊的另類矯點，此外，本季Fubon Angels女孩主題週展現 Fubon Angels Super Power，在舞台上展現女力態度與精神，傳遞自信與正面能量給球迷們，充分展現Fubon Angels和球迷緊密相連一起幫球員加油打氣。最終球迷投票結果，Fubon Angels以1萬1146票拿下年度啦啦隊。

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被粉絲封為「台妹小南」的南珉貞，憑藉甜美臉蛋、親民性格以及流利中文，在台灣累積近29萬粉絲，人氣居高不下，近日更是表達將全力專注在台灣發展，誠意十足的表現讓粉絲感動大為感動，也因此在年度啦啦隊人氣王票選中，南珉貞獲得6997票拿下隊史上首座年度啦啦隊人氣王。

2024-25球季年度啦啦隊人氣王前3名得票如下：

南珉貞 （Fubon Angels） 6,997

若潼 （Pilots Crew） 5,658

慈妹 （Fubon Angels） 4,601

Fubon Angels完成年度啦啦隊3連霸。（PLG提供）

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