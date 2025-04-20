晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》楚奧特雙響砲無用、天使近10戰吞7敗 李政厚連5場敲安

2025/04/20 13:39

楚奧特。（法新社）楚奧特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天單場雙響砲，都是陽春彈，天使最後在主場以2比3敗給巨人。天使隊近10場吞7敗，目前戰績10勝10敗排美聯西區第四。

巨人球星查普曼（Matt Chapman）首局轟出兩分砲，第3局阿德梅斯（Willy Adames）敲適時安再為巨人添1分。楚奧特在第4局、第6局各敲一發陽春砲，追至1分差。楚奧特第9局也敲左外野深遠飛球被接殺，這球的飛行距離為384英呎。天使終場仍吞下敗仗。

天使全場6安比巨人的5安還多，楚奧特單場雙響砲、目前以8轟並列全大聯盟第二多，賽後打擊率為1成89，整體攻擊指數（OPS）為0.806；巨人南韓好手李政厚全場4打數1安，近期連5場敲安，賽後打擊率為3成55，整體攻擊指數為1.044。

李政厚（右）。（美聯社）李政厚（右）。（美聯社）

巨人先發投手魯普（Landen Roupp）主投7局失2分，賞9次三振創生涯單場新高，收本季第2勝，賽後防禦率為4.09。巨人終結者沃克（Ryan Walker）後援1局無失分，收本季第5次救援成功。巨人以14勝7敗居國聯西區第三。

天使右投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5局失3分，吞本季第2敗，防禦率4.50。天使在美國時間4月12日一度以9勝5敗與老虎並列美聯最佳，但天使近10戰吞7敗後，戰績來到10勝10敗排美聯西區第四。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中