MLB》楚奧特雙響砲無用、天使近10戰吞7敗 李政厚連5場敲安

楚奧特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天單場雙響砲，都是陽春彈，天使最後在主場以2比3敗給巨人。天使隊近10場吞7敗，目前戰績10勝10敗排美聯西區第四。

巨人球星查普曼（Matt Chapman）首局轟出兩分砲，第3局阿德梅斯（Willy Adames）敲適時安再為巨人添1分。楚奧特在第4局、第6局各敲一發陽春砲，追至1分差。楚奧特第9局也敲左外野深遠飛球被接殺，這球的飛行距離為384英呎。天使終場仍吞下敗仗。

請繼續往下閱讀...

天使全場6安比巨人的5安還多，楚奧特單場雙響砲、目前以8轟並列全大聯盟第二多，賽後打擊率為1成89，整體攻擊指數（OPS）為0.806；巨人南韓好手李政厚全場4打數1安，近期連5場敲安，賽後打擊率為3成55，整體攻擊指數為1.044。

李政厚（右）。（美聯社）

巨人先發投手魯普（Landen Roupp）主投7局失2分，賞9次三振創生涯單場新高，收本季第2勝，賽後防禦率為4.09。巨人終結者沃克（Ryan Walker）後援1局無失分，收本季第5次救援成功。巨人以14勝7敗居國聯西區第三。

天使右投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投5局失3分，吞本季第2敗，防禦率4.50。天使在美國時間4月12日一度以9勝5敗與老虎並列美聯最佳，但天使近10戰吞7敗後，戰績來到10勝10敗排美聯西區第四。

.@MikeTrout's playing harder than the cantina band pic.twitter.com/GNgGYoSYS9 — Los Angeles Angels （@Angels） April 20, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法