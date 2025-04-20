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中職》熱身賽控球暴走到史上第1人偉業 日籍教頭讚嘆獅「神秘洋投」

2025/04/20 13:11

統一獅洋投飛力獅。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅洋投飛力獅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅新洋投飛力獅在熱身賽暴走的控球，當時讓轉播單位鏡頭直擊總教練林岳平的滿面愁容，未料昨開箱成為史上第1位生涯初登板至少7局10K無四死無失分的投手，控球連樂天桃猿日籍總教練古久保健二都讚不絕口。

過去中職史上只有3位投手生涯初登板至少7局10K無失分，包括1990年三商涂鴻欽、1995年統一獅阿坡里那、2001年兄弟養父鐵，但他們都有保送，飛力獅是史上首位初登板7局10K無四死無失分的投手。

古久保健二直言，飛力獅的控球非常好，變化球都從好球帶掉到壞球，讓打者的揮空比較多，要攻略他確實比較困難一點。

回顧3月21日公辦熱身賽，飛力獅首度亮相在1局就投34球，只有16顆好球，一度讓餅總的表情相當微妙，而他在二軍的控球也普通，3戰每局被上壘率1.33，正當讓人對他的初登板感到不安之際，他卻繳出史上第1人等級的超好投。

「那就只是熱身賽和二軍比賽。」餅總回憶，公辦賽登板時，飛力獅的投球數量僅3-40顆，呈現最不好的狀況，但那終究只是熱身，「他本來就是有控球的投手，在韓職也擔任過重要角色，知道在一軍要拿出什麼樣的表現。」

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