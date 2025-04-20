中職》史上最年輕救援男 「我在二軍掙扎滿久的⋯」

賴胤豪。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿前年選秀第3指名的19歲右投賴胤豪，去年創下史上最年輕救援成功紀錄，最終卻只有出賽4場收尾，直到18日才又在一軍登板，對統一獅隊投1局無失分。

賴胤豪去年在天母生涯初登板，成為第8位生涯初登板即救援成功的土投，更是首位高中畢業出身即生涯初登板救援成功的投手，樹立個人障礙，年僅19歲9天，只是去年球季以4場出賽、防禦率16.88收尾。

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賴胤豪坦言，去年球季大起大落，狀況不好時無法調整回來，「在二軍掙扎蠻久的，到秋訓狀態才開始起來，銜接冬盟後回到去年季初的感覺。」

樂天日籍投手教練川岸強去年二軍改變賴胤豪的心法，讓他扛3場先發。賴胤豪解釋，川岸讓他從先發角度去看每個打者的型態，讓自己知道怎麼設定不好攻擊的球路，更不會去畏懼打者。

最大轉折點是冬季聯盟，賴胤豪直言，看到聯隊隊友林易霆和鐘允華在場上拚的企圖心，讓自己也不想輸給他們，「允華直球速度不錯，滑球犀利，不畏懼打者。易霆則有很好的控球。」

樂天桃猿休季找來呂詠臻，又有朱承洋復出，賴胤豪今年從熱身賽就感受牛棚的良性競爭，目標是今年球季不要受傷，在一軍找到自己的立足之地。

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