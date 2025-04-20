中職》大雨助攻獅隊1分 本季2次延賽都在桃園

霸鉧德。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕今午猿獅戰在4局上降下大雨，樂天洋投霸鉧德跟雨神苦戰，不僅在一二壘有人投手犯規，又暴投送1分，對陳重羽從2好0壞投到滿球數更不滿舉雙手，隨後裁判才開會決定暫停比賽，隨後聯盟宣告保留這場獅隊以1：0領先的比賽。

林詔恩。（記者林正堃攝）

猿獅戰前3局沒人得分，4局上統一獅進攻，天空降下大雨，獅隊在1出局連續敲出2支安打攻佔一、二壘，狀況劇在霸鉧德對決陳重羽的打席上演，2好1壞先發生投球犯規，2好2壞發生暴投，奉送獅隊1分。

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生涯初登場扛三番的樂天大物新秀張趙紘守二壘出狀況，2局上面對平凡無奇的二壘飛球漏接，樂天一度被攻佔一、三壘，霸鉧德最終靠三振化解。而張趙紘首打席面對同為平鎮高中畢業的學長林詔恩，遭7球三振出局。

這是本季中職第二度因雨延賽，第一場在3月30日桃園球場的龍猿戰，今天在桃園又打到一半因雨延賽。

【4月20日例行賽延賽公告】

原訂2025/4/20（日）14：05 [例行賽編號47場] 統一7-ELEVEn（樂天桃園）樂天桃猿賽事；比賽進行到四局上半1出局，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將進行保留移至6/29（日）17:05原場地樂天桃園棒球場進行補賽，特此公告。

桃園獅猿戰確定因雨延賽保留。（記者林正堃攝）

桃園獅猿戰確定因雨延賽保留。（記者林正堃攝）

樂天總教練古久保健二、曾豪駒、呂詠臻等人親自送球迷離場。（記者林正堃攝）

樂天總教練古久保健二、曾豪駒、呂詠臻等人親自送球迷離場。（記者林正堃攝）

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