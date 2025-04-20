NBA季後賽》湖人首戰遭灰狼痛宰 教頭認為球員身體狀態沒準備好

湖人球星東契奇。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第一戰，湖人今天以95比117慘敗灰狼，系列賽陷入0比1的落後。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）認為，「我不確定我們在身體對抗上是否準備好了。」

湖人首節打完以28比21分領先後，第二節開始就遭灰狼痛擊，被對方全場砍進21顆三分球，紫金大軍全場最多落後到27分，今年首戰季後賽就吞敗。

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瑞迪克賽後指出，灰狼是聯盟中最強的球隊之一，「我不是說我們的選手們沒有準備好應對季後賽強度的比賽，我們在心態上是準備好的。」

湖人球星東契奇。（美聯社）

瑞迪克說，「我認為我們的精神狀態很好，即使他們在比賽中被拉開比分，我們在圍圈討論時也很好，溝通也順暢。如果這樣說有道理的話，我不確定我們在身體上是否真的準備好了。」

湖人球星東契奇（Luka Doncic）得到全場最高的37分，但全場只有傳出1次助攻。瑞迪克認為，湖人進攻受阻的主因是灰狼隊採取全換防的的策略，「他們就是一號位到五號位都全部換防。」

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）本季例行賽平均上場33.2分鐘，但今天上場只打24分鐘，交出2分、6籃板的成績。瑞迪克指出，灰狼沒有讓戈貝爾打平常上場那樣多的時間。

湖人總教練瑞迪克。（歐新社）

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