中職》「我是七龍珠世代」 平野惠一還因為哆啦A夢做了這件事

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟昨和今天在大巨蛋舉行「蠟筆小新主題日」，票房和商品都開出紅盤，賽前日籍總教練平野惠一也難得聊起過往看漫畫的年輕歲月，不但會拿零用錢去買漫畫，也會怕父母發現而把漫畫藏起來，更自曝最愛動漫是七龍珠，「但我也喜歡哆啦A夢，甚至以前的車還是哆啦A夢的顏色。」

中信昨天和日本動漫「蠟筆小新」推出聯名主題日，昨天吸引逾3萬名球迷進場，成為僅次於開幕戰4萬人滿場後，本季第二高票房的例行賽。平野也很開心日本的動漫也能在台灣享有高人氣，表示自己對蠟筆小新印象最深的人物還是「小新」，但對球員在慶祝得分時復刻劇情「揍兔子」的橋段，則有點擔心地說：「我怕會被檢舉耶，怕給小孩帶來不好的影響。」還反問說：「台灣可以接受這個嗎？會不會說阿坤（江坤宇）不可以打兔子啊。」

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平野表示自己學生時代是屬於「七龍珠世代」，所以最喜歡的漫畫是七龍珠，但他也很喜歡哆啦A夢，透露自己擁有過一輛哆啦A夢的水藍色車子，「看到那輛車是水藍色，覺得好可愛，就買下來了。」

過去在學生時期，也有很多人會模仿蠟筆小新的語氣和台詞，「以前老師也會罵，不要再模仿了。」

中信兄弟蠟筆小新主題日商品熱銷。（記者陳志曲攝）

中信兄弟蠟筆小新主題日商品熱銷。（記者陳志曲攝）

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