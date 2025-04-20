中職》還是需要富藍戈！ 富邦現階段洋投策略不變

富藍戈。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將開季戰績走軟，而儘管投手傷兵眾多，目前使用洋投的策略上仍保持一致，除了兩洋投先發，還會將一名洋投放在牛棚的方式，也是目前球隊策略受到檢視的一環。對此富邦投手教練郭勇志指出，現階段還是需要富藍戈在後面COVER，「在中繼強度不是那麼穩定的時候，富藍戈的存在，還是球隊需要的部分。」

富邦開季投、野手都出現傷兵，總教練陳金鋒也略顯無奈指出，從一開季的陣容就不完整，現在就是需要時間等傷兵歸隊，眼前的問題只能去面對和解決。

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去年除了富邦，新軍台鋼雄鷹也在第1個一軍球季將1個洋投名額放在牛棚，但日籍投手教練橫田久則認為成效並不好，因此今年洋投定位全在先發。然而富邦仍維持現有洋投策略，依舊選擇將一名洋投名額放在牛棚。

郭勇志坦言，對於洋投的使用策略，球隊一直都有在思考，像最近也是有把銳歐拉上來，就是會做一些先發的輪替，讓投手群還是有足夠的休息。只是現階段洋投策略仍不變，郭勇志表示，也是有跟富藍戈討論過，在跨局的情況會讓他上場，也可能會讓他投到2局，「富藍戈剛來台灣是先發，狀況不是那麼好，就把他調到後面。」

富藍戈本季至今出賽7場投7局的防禦率為1.29，而另一名後援大將曾峻岳則出賽4場投4局、拿下3次救援成功。郭勇志指出，仍會維持曾峻岳的出賽頻率，像今天就預計會安排他登場。

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