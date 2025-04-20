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PLG》母親生病令她擔憂 南珉貞奪人氣王感謝球迷給她力量還向好友安芝儇喊話

2025/04/20 15:24

南珉貞。（資料照，記者林正堃攝）南珉貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG今天公布年度啦啦隊相關獎項，Fubon Angels完成年度啦啦隊3連霸，而年度啦啦隊人氣王則由陣中韓籍成員南珉貞獲得殊榮。南珉貞感謝球迷積極為她投票，讓她拿下這個獎，她也提到，因為媽媽生病了，今年對她而言相當辛苦，很感謝球迷給她力量。

被粉絲封為「台妹小南」的南珉貞，在台灣累積近29萬粉絲，人氣居高不下，近日更是表達將全力專注在台灣發展，誠意十足的表現讓粉絲感動大為感動，也因此在年度啦啦隊人氣王票選中，獲得6997票拿下隊史上首座年度啦啦隊人氣王。

南珉貞在受訪時表達對於粉絲的感謝，她表示，非常的開心，「這是我在台灣的第1個籃球季，很謝謝粉絲們每天勤勞的投票，讓我得到第1名。」她也提到，由於媽媽生病了，今年對她來說是很不容易的一年，「但是在台灣我總是得到很多的力量，我會繼續加油的！」

南珉貞和台鋼獵鷹Wing Stars韓籍啦啦隊成員安芝儇是好朋友，她不忘向對方喊話，「上次你來籃球場還有棒球場都被妳贏了，但是不好意思這回被我扳回一城了，希望這個勝利的氣勢可以幫助富邦勇士一舉拿下冠軍，我們季後賽走著瞧！」

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