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「永信HAC健康盃慢壘賽」台中國際壘球園區盛大開打

2025/04/20 15:43

「永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽」吸引來自全國壘球好手齊聚台中競賽。 （記者張軒哲攝）「永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽」吸引來自全國壘球好手齊聚台中競賽。 （記者張軒哲攝）

「永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽」賽事邁入第13屆，今（20）日於台中市國際壘球運動園區登場。吸引來自全國超過160支隊伍、逾2500位壘球好手齊聚台中競賽。

今日活動，台中市議會副議長顏莉敏、市議員施志昌、李文傑、王立任、運動局長游志祥、永信基金會董事長李芳裕、執行長趙明明、永信企業董事長李其澧等人共襄盛舉。

台中市政府運動局長游志祥表示，市府持續推動「全民酷運動、打造活力健康酷城市」的施政目標，重視基層與民間體育活動發展，這屆賽事主題為「Cross健康飛躍」，呼應市府鼓勵市民跨出運動第一步、培養規律運動習慣的理念。

主辦單位指出，今年賽事除邀請桃園、嘉義等縣市隊伍參與，亦邀請傳奇球星吳復連與前排球國手楊孟樺擔任開球嘉賓，象徵永信藥品長期支持棒壘球與排球運動的熱情與堅持。

台中市府運動局指出，賽事為延續企業社會責任精神並鼓勵運動平權與青少年培育，與女子棒球運動推廣協會合作，特別安排「好棒無極限女子少棒隊」與「新竹興隆九降風女子少棒隊」進行表演賽。台中市國際壘球運動園區自啟用以來已成為全國指標性壘球場地，除提供完善場地與專業設備，更成功吸引各項大型賽事落腳台中，提升城市能見度與觀光效益。

「永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽」啦啦隊熱舞開場。 （記者張軒哲攝）「永信HAC健康盃慢速壘球邀請賽」啦啦隊熱舞開場。 （記者張軒哲攝）

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