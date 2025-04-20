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中職》安排兄弟球員打DH出現一現象 平野惠一：「很有趣」

2025/04/20 15:45

陳俊秀昨天轟出滿貫砲，今天擔任指定打擊。（資料照，記者林正堃攝）陳俊秀昨天轟出滿貫砲，今天擔任指定打擊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「有一個很有趣的現象，安排球員打DH，很多人都說：『我想要守備』。」中信兄弟總教練平野惠一賽前受訪提及這個現象，讓他覺得很有趣，「如果是我的話，打DH應該會很開心」，還透露過去在日職歐力士時期，更曾為了誰來打DH和糸井嘉男吵架。

兄弟今天由許基宏打3棒守一壘、陳俊秀打4棒扛DH，跟昨天比賽的角色對調，而在受訪過程中，平野就提及球隊出現「不想打DH」的現象，還透過翻譯指出，以前在球員時代自己是屬於不可能打DH的類型，「現在聽到選手反而想要守備，覺得很新鮮。」

「以前在歐力士，跟糸井常因為誰打DH而吵架」，平野還分享自身有趣經驗，「因為如果我打DH的話，糸井會來說，怎麼會是你？如果交換的話，兩個人也會吵架。」聽到媒體提及許基宏有守一壘的時候，打得比較好，平野還說，「其實俊秀也是，威晨也是，可能是在守備的時候，下半身有持續在動，保持好的節奏感。」

張志豪被問及此事時，則認為可能打DH的壓力比較大吧，還笑說：「如果打不好，就是坐在這裡，不然就要學大谷裝水，自己找事情做。DH比較不好打啦！」其實在春訓時，張志豪就有詢問平野關於自己今年的角色定位，「我說我需要守備，因為我還可以跑啊。」

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