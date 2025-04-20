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中職》眼見陳致嘉蹲捕斤斤計較每一球 葉君璋反思一個問題

2025/04/20 15:52

陳致嘉。（資料照，台鋼雄鷹提供）陳致嘉。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕22歲的台鋼雄鷹新秀捕手陳致嘉，昨為個人生涯首次先發蹲捕，表現大受先發洋投艾速特和總教練洪一中好評，同時獲得對手味全龍總教練葉君璋正面評價，這也讓葉總思考一個問題，捕手是不是應該先到大學磨練會比較好。

陳致嘉和馬傑森、馬鋼、劉貴元是高中同學，2020年他從普門中學畢業投入選秀落榜，兩年後再度叩關獲台鋼第17指名，經過多年磨練，昨天終於完成生涯首次先發蹲捕，並敲安進帳生涯第1分打點。

捕手出身的葉君璋昨緊盯陳致嘉整場蹲捕表現，葉總認為，看不出來陳致嘉是剛進職棒的捕手，看起來有掌握比賽節奏，應該是從他學生時期就培養而成的，「昨天我回想這個問題，高中捕手和大學捕手到底是差在哪裡？」

葉總說，捕手在大學短期盃賽每一場不能輸，搞不好頂多只能輸兩場，已經養成對於比賽斤斤計較的想法，陳致嘉每顆球都有在計較，沒有「沒關係」這件事，早期捕手洪一中和曾智偵也是如此，所以當時兄弟象和統一獅都拿好幾座總冠軍，一支冠軍球隊一定有一位好捕手。

葉總表示，捕手高中畢業或許是太早進職棒，比較沒有這種思維（斤斤計較），會覺得沒有關係，自己也在思考高中畢業的捕手，是不是要去打重要的比賽，他才知道這場比賽是很重要的，告訴自己不能輸，會斤斤計較每一球，「我也在思考這個問題。」

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