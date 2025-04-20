晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》蝴蝶球如何展翅慢飛？ 後勁親自示範

2025/04/20 16:03

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕蝴蝶球（Knuckleball）要怎麼投？握法又是如何？現在就由台鋼雄鷹洋投後勁親自示範。

後勁解釋，其實沒有標準的蝴蝶球握法，不一定如同他所秀的，手勢正確但握的位置不一定相同，而投蝴蝶球揮臂和投直球一樣，只是出手時中間3根手指頭不讓球倒旋，大拇指則不讓球正旋，力量相互抵消，就會讓球不太會旋轉形成蝴蝶球，他還在摸索如何讓蝴蝶球不會旋轉的方法。

本季後勁出賽3場都有使用少量蝴蝶球，只是2次觸身球都是丟蝴蝶球，一次砸在富邦悍將陳真身上，另一次丟到味全龍吉力吉撈．鞏冠頭部。

後勁解釋，對陳真那一次狀況不好，所以只投2顆蝴蝶球，前天狀況比較好，所以投比較多顆蝴蝶球，只是比賽後半段體力下滑，狀況往下掉，蝴蝶球跑的軌跡有點像卡特球，為了避免跑卡特，出手有拉回來一點，結果不小心丟到吉力吉撈頭部。

後勁蝴蝶球的球速約120幾公里，他說，因為沒什麼人丟蝴蝶球，大家不熟悉，當親眼看到就會覺得驚艷，如果丟得好的話，打者不知道球會怎麼跑，就像蝴蝶一樣慢飛，他的蝴蝶球可以丟更快一點，球速接近130公里，但不用那麼快，平均球速約120公里左右即可，因為蝴蝶球效果之一就是產生速差。

未來是否會將蝴蝶球作為主要球種？後勁笑說，「看我還要投幾年，如果我取得本土球員資格，那時候搞不好全部都投蝴蝶球。」

後勁會投許多變化球種，但豐富的武器庫並沒有指叉球，他解釋，因為手指比較短、又比較肉，指叉不好握就沒投了。

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中