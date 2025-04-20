中職》蝴蝶球如何展翅慢飛？ 後勁親自示範

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕蝴蝶球（Knuckleball）要怎麼投？握法又是如何？現在就由台鋼雄鷹洋投後勁親自示範。

後勁解釋，其實沒有標準的蝴蝶球握法，不一定如同他所秀的，手勢正確但握的位置不一定相同，而投蝴蝶球揮臂和投直球一樣，只是出手時中間3根手指頭不讓球倒旋，大拇指則不讓球正旋，力量相互抵消，就會讓球不太會旋轉形成蝴蝶球，他還在摸索如何讓蝴蝶球不會旋轉的方法。

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本季後勁出賽3場都有使用少量蝴蝶球，只是2次觸身球都是丟蝴蝶球，一次砸在富邦悍將陳真身上，另一次丟到味全龍吉力吉撈．鞏冠頭部。

後勁解釋，對陳真那一次狀況不好，所以只投2顆蝴蝶球，前天狀況比較好，所以投比較多顆蝴蝶球，只是比賽後半段體力下滑，狀況往下掉，蝴蝶球跑的軌跡有點像卡特球，為了避免跑卡特，出手有拉回來一點，結果不小心丟到吉力吉撈頭部。

後勁蝴蝶球的球速約120幾公里，他說，因為沒什麼人丟蝴蝶球，大家不熟悉，當親眼看到就會覺得驚艷，如果丟得好的話，打者不知道球會怎麼跑，就像蝴蝶一樣慢飛，他的蝴蝶球可以丟更快一點，球速接近130公里，但不用那麼快，平均球速約120公里左右即可，因為蝴蝶球效果之一就是產生速差。

未來是否會將蝴蝶球作為主要球種？後勁笑說，「看我還要投幾年，如果我取得本土球員資格，那時候搞不好全部都投蝴蝶球。」

後勁會投許多變化球種，但豐富的武器庫並沒有指叉球，他解釋，因為手指比較短、又比較肉，指叉不好握就沒投了。

台鋼雄鷹洋投後勁示範蝴蝶球握法。（記者羅志朋攝）

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